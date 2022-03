L'art de l'artisanat | GAC MOTOR accueille une exposition d'artistes sino-panaméens

GUANGZHOU, Chine, 5 mars 2022 /CNW/ - GAC MOTOR est présente au Panama depuis 2019 et s'est forgé une solide réputation sur le marché local en offrant des véhicules de qualité et des conceptions novatrices. Alors que la fabrication intelligente et la technologie automobile chinoises se taillent une solide réputation dans le monde entier, GAC MOTOR Panama organise une exposition dynamique. Les artistes sino-panaméens participant à l'exposition témoignent d'un amour commun pour l'artisanat - la combinaison de la beauté et de l'habileté - qui caractérise les arts visuels et l'art de concevoir des voitures.