L'art de déjouer les ruses de l'assurance - Alcor&Mizar veut transformer le monde de l'assurance

Alcor&Mizar propose des services professionnels totalement indépendants, sans commission ni favoritisme. Le but : faire en sorte que les entreprises et les individus trouvent les moyens d'économiser tout en négociant d'égal à égal avec les géants de l'assurance.

Alcor&Mizar offre deux façons d'accompagner les clients: soit avec des conseils personnalisés, ou encore grâce aux capsules-conseils Assure&Mat. Ces dernières, disponibles sur le site alcormizar.ca , permettent aux clients d'avoir accès, en quelques clics, à de l'information importante à valider concernant leur police. Les capsules-conseils lèvent le voile sur les secrets du monde de l'assurance, que ce soit pour les entreprises ou les particuliers, sur des sujets tels que l'assurance entreprise, automobile, habitation et les stratégies dans le contexte de la pandémie de la Covid-19.

Un changement d'approche nécessaire

Ce n'est pas un hasard si Anne Martel désire créer une révolution dans le monde de l'assurance, elle qui évolue dans ce domaine depuis l'âge de 18 ans. Ayant dirigé l'entreprise familiale pendant des années, elle a été aux premières loges pour observer les problèmes de l'industrie. Aujourd'hui, celle qui a occupé des postes de courtière, d'experte en sinistres et de gestionnaire de risque, est à un stade de sa carrière où elle veut faire avancer les choses, redonner le pouvoir aux entrepreneurs et consommateurs et leur léguer son savoir.

« Comme plusieurs, la crise de la Covid-19 m'a apporté des réflexions importantes dans la vie et en tant qu'entrepreneure, j'avais le goût d'aider mes pairs. Alcor&Mizar, c'est un appel du cœur, mentionne-t-elle. Alors que d'autres industries ont emboîté le pas depuis longtemps dans le conseil stratégique sans vente ni commission, l'assurance est en retard en la matière. Nous pouvons facilement faire sauver en moyenne 26 % aux clients dès maintenant, sans magasinage, sans changer d'assureur et sans attendre leur renouvellement, tout cela grâce aux produits Assure&Mat et à nos stratégies », enchérit madame Martel.

Un accompagnement en toute transparence

Chez Alcor&Mizar, aucune surprise pour le client : les tarifs sont fixés à l'avance. Les honoraires d'Alcor&Mizar sont facturés à l'heure, en blocs de temps ou sous forme de projet clé en main, en fonction des besoins des gestionnaires, entrepreneurs ou individus. Les professionnels en stratégie d'assurances mettent à profit leurs connaissances et fournissent un éventail de possibilités et de recommandations aux clients. Une fois toutes les options sur la table, ils sont en mesure d'évaluer s'ils font le travail ou s'ils délèguent cette délicate tâche à un stratège afin d'échanger d'égal à égal avec leur assureur.

En plus de conseiller les clients pour diminuer leurs primes, Alcor&Mizar les accompagne dans l'ensemble du processus d'achat ou de renouvellement d'une police en bénéficiant des connaissances, des astuces, des secrets et du savoir-faire des experts.

Le monde de l'assurance, d'abord une affaire de famille

Chez les Martel, le monde de l'assurance, c'est d'abord et avant tout une affaire de famille, de père en fille, puis maintenant de mère en fils.

« Je suis de la nouvelle génération d'entrepreneurs, la troisième de ma famille. Celle qui bouscule les idées reçues. Je considère donc que l'assurance doit prendre un nouveau virage. J'entame ma carrière et souhaite fonder celle-ci sur des valeurs qui donnent du sens à mon travail et me rendent fier de ce que j'accomplis. Nous sommes des consultants indépendants qui vont mettre en lumière les secrets du milieu. Il faut redonner le pouvoir aux entrepreneurs et aux consommateurs », raconte Charles-Hugo Lecomte, cofondateur, également pilote d'avion professionnel.

Anne et Charles-Hugo ne sont pas seuls dans l'histoire. Il y a aussi Justin, le second fils d'Anne, décédé après sa naissance. Bien que l'épreuve fût terrible pour leur famille, il est aujourd'hui l'étoile qui brille pour eux, la source même du nom et de la raison de l'entreprise, Alcor&Mizar.

Alcor&Mizar sont deux étoiles de la Grande Ourse difficilement perceptibles à l'œil nu. Il y a de cela plusieurs centaines d'années, les explorateurs qui arrivaient à apercevoir Alcor et Mizar à l'œil nu dans le ciel étaient reconnus comme des explorateurs possédant une vision plus que parfaite. « Une histoire qui symbolise la vision plus que parfaite du milieu de l'assurance que nous voulons transmettre », précise Anne Martel.

Afin d'en savoir plus sur la cofondatrice Alcor&Mizar, Anne Martel publie également sa biographie gratuit e , Leadership au féminin, sur le site de l'entreprise. Un récit palpitant d'une carrière de plus de 30 ans dans un monde gouverné… en majorité par des hommes. Plus que jamais, en fondant Alcor&Mizar, Anne Martel vient consolider son rôle de visionnaire et de précurseure dans l'industrie.

À propos d'Alcor&Mizar stratégies inc.

Alcor&Mizar stratégies inc. est une entreprise de stratégies en assurance de dommages, enregistrée auprès de l'Autorité des marchés financiers, qui s'adresse aux entreprises. Grâce à ses professionnels chevronnés qui comptent plus de 30 ans d'expérience, Alcor&Mizar stratégies inc. accompagne les clients de façon impartiale et indépendante en leur offrant des conseils stratégiques, afin qu'ils soient outillés pour parler d'égal à égal avec leur assurance. Le modèle d'affaires d'Alcor&Mizar stratégies inc. repose sur des budgets connus et établis à l'avance, en toute transparence, et sans commission, en capsule-conseil ou personnalisé. Première entreprise du genre au Canada et en Amérique du Nord, Alcor&Mizar stratégies inc. est né de l'idée de deux entrepreneurs québécois, Anne Martel, courtière en assurance de dommages, et de son fils, Charles-Hugo Lecomte.

Pour en savoir plus, visitez le site web de alcormizar.ca.

Entrevues sur demande.

SOURCE Alcor&Mizar

Renseignements: Information: Marilyne Levesque, Marelle Communications, [email protected], 514-884-6351