L'ARSF annonce une consultation publique et une mise en candidature pour un nouveau comité consultatif des consommateurs

TORONTO, le 15 oct. 2019 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) crée un nouveau comité consultatif des consommateurs dans le but d'améliorer la représentation des consommateurs dans le secteur des services financiers en Ontario.

Le secteur des services financiers vit d'importants changements, ce qui renforce la nécessité pour les organismes de réglementation de comprendre et de protéger l'intérêt du public. Les attentes élevées des consommateurs en matière de choix et de services poussent les entreprises à renouveler leurs technologies, leur modèle d'affaires, leurs produits et leurs services.

L'ARSF s'est engagée à ce que les directives de réglementation et les décisions tiennent compte de l'opinion et du point de vue des consommateurs. Le nouveau Comité consultatif des consommateurs jouera un rôle important dans le respect de cet engagement ainsi que dans l'exécution du mandat de l'ARSF prévu par la Loi de 2016 sur l'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers, qui est de protéger l'intérêt public dans les services financiers en Ontario.

Le Comité conseillera le Vice-président directeur, Politiques, et directeur général de la protection des consommateurs et orientera l'approche stratégique de l'ARSF et les activités connexes, notamment la recherche axée sur les consommateurs, le soutien stratégique et la sensibilisation des consommateurs. Il aidera l'ARSF à protéger les droits et les intérêts des consommateurs et veillera à préserver la confiance du public dans les institutions financières de l'Ontario.

L'ARSF est à la recherche de candidats pour la formation de son Comité, des personnes qui ont une perspective axée sur les consommateurs, pour l'aider à comprendre les attentes du public à l'égard de ses services et de ses politiques et à y répondre. Elle désire aussi recueillir les commentaires du public quant au mandat du Comité, afin d'encadrer ses futurs travaux.

Pour en savoir davantage sur le Comité consultatif des consommateurs, veuillez consulter la proposition de mandat. Pour commenter le mandat du Comité, soumettre un commentaire ou poser une question en ligne. Pour présenter une candidature, veuillez suivez les instructions décrites sur le nouveau comité consultatif de consommateurs.

La date de clôture de présentation des commentaires et des candidatures est le 14 novembre 2019.

Depuis le 8 juin 2019, l'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) assume les fonctions de réglementation de la Commission des services financiers de l'Ontario et de la Société ontarienne d'assurance-dépôts. Renseignez-vous sur l'ASRF et sur son approche à l'égard de la sécurité, de l'impartialité et du choix dans les services financiers non liés aux valeurs mobilières à l'adresse www.fsrao.ca.

SOURCE Financial Services Regulatory Authority of Ontario

Renseignements: Demandes de renseignements des médias : Malon Edwards, Agente principale des communications, Questions d'intérêt et relations avec les médias, Autorité ontarienne de réglementation des services financiers, Tél. : 416 590-7536 | Cell. : 647 296-5479

Related Links

www.fsrao.ca