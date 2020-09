L'arrondissement fait l'acquisition d'un terrain pour créer un tout nouveau parc local

« Nous nous réjouissons de cette occasion unique d'ajouter un tout nouveau parc dans le quartier de Saint-Michel. L'aménagement, en plus de métamorphoser le site en un magnifique parc, permettra de verdir encore plus le quartier et de créer un îlot de fraîcheur pour nos familles », a déclaré Mme Giuliana Fumagalli, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Le site est vacant depuis 2013, alors qu'un incendie a détruit l'immeuble qui s'y trouvait. La Ville de Montréal a pu acheter le terrain pour un montant de 450 000 $, plus les taxes applicables.

