L'arrondissement dévoile son plan triennal d'immobilisations 2020-2022

« Les investissements réalisés avec le programme triennal d'immobilisation auront un impact concret sur qualité de vie des résidents et des résidentes. Les réaménagements prévus rendront les rues, les installations sportives et les nombreux parcs encore plus conviviaux et agréables à visiter », a déclaré Giuliana Fumagalli, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Cinq chalets de parcs remis à neuf

Plus de 9 M$ seront investis dans les immeubles de l'arrondissement durant les trois prochaines années, dont 8,6 M$ provenant du PTI et 500 000 $ issu du Programme des immeubles de compétence locale de la Ville de Montréal et 300 000 $ du Fonds de stationnement de l'arrondissement.

Les travaux de mise aux normes du système de l'aréna de Saint-Michel se poursuivront et seront complétés en 2020-2021 par le réaménagement du stationnement (1,8 M$).

La toiture et la charpente seront refaites sur le Centre sportif Jean-Rougeau (2,6 M$).

Cinq chalets de parcs seront rénovés, soit ceux des parcs De Normanville, Champdoré, Howard, Sainte-Yvette et Saint-Damase (2,5 M$).

Des travaux d'améliorations seront réalisés dans les piscines Joseph-Charbonneau, René-Goupil et Saint-Roch (750 000 $).

La pataugeoire Saint-Yvette dans Saint-Michel sera entièrement rénovée (200 000 $).

Encore plus de saillies de trottoir et de verdissement

En matière de réfection routière, l'arrondissement investira 7,8 M$ pour implanter davantage de mesures d'apaisement de la circulation, reconstruire des trottoirs, construire des saillies et inclure du verdissement dans les rues locales.

En plus, les projets d'envergure en collaboration avec la Ville centre se poursuivront, dont la réfection des rues Saint-Denis et Jean-Talon, ainsi que l'implantation du SRB Pie-IX. 10 M$ seront fournis par la Ville centre par le Programme de réfection routière et 60 M$ par le Programme de réfection des rues artérielles et collectrices.

Des parcs et des terrains de basketball réaménagés

Entre 2020 et 2022, les parcs Birnam, Bloomfield, Sainte-Lucie et Villeray seront réaménagés ainsi que les terrains de basketball des parcs Julie-Hamelin, René-Goupil et Saint-Roch. Ces travaux représentent des investissements de 9,2 M$, dont 4,5 M$ du PTI de l'arrondissement, 3 M$ du Programme de rénovation et de verdissement des parcs locaux de la Ville centre, 1,2 M$ du Fonds des parcs de l'arrondissement et 500 000 $ du Programme des installations sportives extérieures de la Ville de Montréal.

