L'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension consultera les enfants lors des futurs réaménagements de parcs

« Grâce à l'adoption de cette motion, nous nous inscrirons comme le tout premier arrondissement de la Ville de Montréal à reconnaître la voix de l'enfant lors de la transformation de nos parcs. Principaux utilisateurs, curieux et actifs, les enfants pourront dorénavant eux aussi s'exprimer librement et partager leurs idées pour nous aider à tracer l'avenir de nos espaces verts, afin que ceux-ci leur ressemblent et qu'ils s'y sentent réellement dans un univers à leur image », a déclaré la mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, Mme Giuliana Fumagalli.