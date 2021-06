L'Arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension accorde une subvention de plus de 500 000 $ pour le logement social

MONTRÉAL, le 18 juin 2021 /CNW Telbec/ - L'Arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension offre une subvention à l'organisme Brique par brique pour la construction d'un immeuble multilogement, destiné aux familles et aux personnes vivant seules, dans le quartier de Parc-Extension. La subvention de 541 900 $ de l'Arrondissement permettra de compléter le montage financier du projet qui sera réalisé dans le cadre du programme Accès Logis Québec.

« L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans la continuité de plusieurs autres mesures mises en place dans Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension pour préserver et développer l'accès à des logements sociaux, familiaux et abordables. Je ne peux que me réjouir de voir des familles du quartier avoir accès à des logements abordables grâce à ce fonds local d'inclusion sociale. Cette subvention à l'organisme Brique par Brique reflète une fois de plus tous nos efforts pour préserver l'accès à des logements abordables et rendre nos quartiers plus inclusifs et plus solidaires », a déclaré Mme Giuliana Fumagalli, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

La subvention est permise grâce aux sommes accumulées dans le Fonds local pour le logement social et communautaire constitué en 2018 conjointement à la Politique locale d'inclusion sociale dont l'objectif était de soutenir, encourager et maintenir la mixité sociale sur le territoire de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension. La Politique a été abrogée en avril 2021, remplacée par le Règlement pour une métropole mixte, qui vise également à améliorer l'offre en logement social, abordable et familial.

Source : Ville de Montréal, Arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension

Renseignements: France Émond, [email protected], Directrice de cabinet, 438 229-3936

Liens connexes

https://montreal.ca/villeray-saint-michel-parc-extension