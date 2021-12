L'arrondissement de Ville-Marie veut multiplier les projets pour occuper les locaux vacants

Ville-Marie dévoile son nouveau programme de soutien à la vitalité économique et commerciale qu'il bonifie d'un million de dollars.

MONTRÉAL, le 15 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Hier, lors du conseil d'arrondissement de Ville-Marie, les élu-e-s ont adopté d'importants dossiers pour la vitalité des artères commerciales, dont le nouveau Programme de soutien au développement économique et commercial pour la période 2022 - 2024, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2022, ainsi qu'une bonification de son enveloppe budgétaire d'un million de dollars.

Véritable levier financier, le programme de soutien à la vitalité économique et commerciale est principalement destiné aux Sociétés de développement commercial (SDC) et aux associations de commerçants, afin qu'ils soumettent des projets contribuant à la vitalité des artères et des quartiers de Ville-Marie : « En plus de l'adapter aux besoins des SDC et associations commerciales, un objectif important que nous avions avec la révision de notre programme de soutien financier était de soutenir le recrutement commercial et l'émergence de projets sociaux ou même culturels afin de favoriser l'occupation des locaux vacants. Nous venons donc faire d'une pierre deux coups en apportant des solutions positives aux défis de nos artères, en visant un effet structurant sur la vitalité commerciale et la mixité sociale dans nos quartiers », a affirmé la mairesse de la ville de Montréal et de l'arrondissement de Ville-Marie, Valérie Plante.

« Depuis 2013, Ville-Marie a investi un peu plus de 12 millions de dollars en appui à diverses initiatives de portée économique, qui ont fait la force de notre centre-ville et de ses artères aux identités fortes. Nous continuons d'innover avec la mise à jour de notre programme de soutien financier, où plusieurs nouveautés viennent renforcer notre agilité à soutenir le milieu, comme pour la création de nouveaux regroupements commerciaux par exemple, ou le soutien à des projets d'économie sociale », a renchéri Vicki Grondin, Conseillère de la Ville désignée.

Survol du programme et de ses trois volets

Élaboré en adéquation avec les besoins du milieu, le programme se décline en trois volets distincts :

Création ou fonctionnement de regroupement de commerçants : ce premier volet contribue à favoriser la croissance des associations commerciales ou de regroupements de commerçants existants tout comme à stimuler l'apparition de nouveaux. Vitalité commerciale : ce deuxième volet vise à financer des projets qui stimulent la vitalité commerciale et d'affaires, dynamisent les rues commerçantes et le développement économique commercial. Les quatres axes de vitalité commerciale éligible sont les suivants : la mise en valeur du territoire, le rayonnement, l'animation et les événements ainsi que le recrutement commercial, un ajout pour contrer la problématique des locaux vacants. Projets économiques non commerciaux : ce troisième volet vise à soutenir les projets de nature économique développés par un OBNL, un groupe communautaire, une coopérative ou un projet d'économie sociale. Les projets admissibles à ce volet du programme doivent mettre en valeur une activité économique ou démontrer leur capacité à constituer une valeur ajoutée à l'économie locale de Ville-Marie .

Bonification d'un million de dollars

Tel qu'annoncé, un million de dollars sera accordé au programme de soutien financier en 2022 afin de bonifier l'enveloppe budgétaire qui avoisine normalement 1,5 M$ par année. Ce montant servira à financer des projets jugés prioritaires dans le cadre des volets 2 et 3, notamment pour soutenir le recrutement commercial ainsi que l'occupation de locaux vacants et d'espaces à mettre en valeur, en vue d'encourager le développement d'une économie verte, résiliente et inclusive sur les artères de Ville-Marie.

Toute l'information sera disponible sur le site montreal.ca/ville-marie dès le 1er janvier 2022, date à laquelle les Sociétés de développement commercial (SDC) ainsi que les organismes à but non lucratif (OBNL), dont la mission principale est la mise en valeur d'un secteur commercial ou qui développent des projets de nature économique, pourront soumettre leur demande de financement.

