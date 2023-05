L'arrondissement de Ville-Marie présente les rues piétonnes où profiter de l'été 2023

MONTRÉAL, le 2 mai 2023 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a dévoilé aujourd'hui les rues piétonnes dont les Montréalaises et les Montréalais pourront profiter cet été sur l'ensemble du territoire de la ville. Ces piétonisations estivales sont aménagées dans le cadre d'un programme municipal de 12 M$ sur trois (3) ans qui vise à soutenir le dynamisme des artères commerciales. Dans l'arrondissement de Ville-Marie, c'est un total de 14 rues qui seront rendues piétonnes cet été, incluant trois (3) des artères annoncées plus tôt dans le cadre du programme municipal.

« Les rues piétonnes sont devenues une signature de l'été montréalais et un symbole du dynamisme des artères commerciales. Chaque année, les piétonnisation attirent des milliers de familles et de visiteurs d'ici et d'ailleurs sur nos artères commerciales, contribuant au dynamisme économique des quartiers. J'invite toute la population montréalaise à venir prendre le pouls des quartiers qui vibrent grâce à la piétonnisation des artères commerciales et à s'approprier ces nouveaux lieux publics qui traduisent la créativité, la beauté et la vitalité de notre ville », a déclaré la mairesse de Montréal et mairesse de l'arrondissement de Ville-Marie, Valérie Plante.

Les 14 rues piétonnes où profiter à plein de l'été dans Ville-Marie sont :

Rue Tronçon Piéton Date de début Date de fin Secteur du Village Rue Sainte-Catherine Est (prog. mun.) de la rue Saint-Hubert à la rue Papineau 19 mai 16 octobre Secteur du Quartier latin Rue Saint-Denis (prog. mun.) de la rue Sherbrooke Est au boulevard De Maisonneuve Est 1er juin 30 septembre Rue Émery de la rue Sherbrooke Est au boulevard De Maisonneuve Est 1er juin 30 septembre Secteur du Quartier des spectacles Rue Sainte-Catherine Ouest (prog. mun.) du boulevard Saint-Laurent à la rue de Bleury 1er mai 31 octobre Rue Clark de la rue de Montigny au quai de chargement de la Maison du développement durable 1er er mai 31 octobre Rue Jeanne-Mance du boulevard De Maisonneuve Ouest à la rue Sainte-Catherine Ouest 1er mai 31 octobre Rue Balmoral du boulevard De Maisonneuve Ouest à la rue Sainte-Catherine Ouest 1er mai 31 octobre Secteur du Vieux-Montréal Rue Saint-Paul Est de la rue du Marché-Bonsecours au boulevard Saint-Laurent 17 avril 27 octobre Rue Saint-Vincent de la rue Sainte-Thérèse à la rue Saint-Paul 17 avril 27 octobre Place Jacques-Cartier de la rue Notre-Dame à la rue de la Commune 17 avril 27 octobre Place d'Youville de la rue Saint-François-Xavier à la place Royale Est 13 mai 4 septembre Place Royale de la place Royale Ouest à la place d'Youville 13 mai 4 septembre Secteur centre-ville Rue Peel - direction sud de la rue Sainte-Catherine Ouest au boulevard De Maisonneuve Ouest 3 mai 1er octobre Secteur du Quartier des Musées L'avenue du Musée de l'avenue du Docteur-Penfield à la rue Sherbrooke Ouest 15 juin 13 octobre Total







En plus de ces rues piétonnes estivales, nous comptons également trois (3) tronçons de rues piétonnes à l'année soit la rue Dufresne (Entre les rues de Rouen et Larivière), la rue McTavish (entre la rue Sherbrooke Ouest et l'avenue du Docteur-Penfield) et la rue Victoria (entre la rue Sherbrooke Ouest et l'avenue du Président-Kennedy.

Des centaines de terrasses sur les rues commerçantes de l'arrondissement de Ville-Marie

En plus du déploiement de nombreuses rues piétonnes grâce à la collaboration des partenaires du milieu, l'arrondissement de Ville-Marie prévoit accueillir encore cette année près de 300 terrasses sur ses rues commerçantes. L'Arrondissement poursuit ainsi son soutien à la vitalité économique et l'effervescence du centre-ville.

Depuis la pandémie, les terrasses sont devenues un élément indispensable pour les commerçants et la clientèle. L'arrondissement de Ville-Marie a déployé plusieurs mesures visant à faciliter l'implantation de terrasses, notamment :

bonification et multiplication des assouplissements réglementaires sur les terrasses, incluant l'autorisation de plus grandes terrasses et soutien à la mise en place de pergolas;

réduction des tarifs pour l'obtention de permis de terrasses et prolongement de leur période d'utilisation jusqu'à la mi-novembre;

mise en place de 14 rues piétonnes, facilitant le déploiement des terrasses en nombre et en taille.

« Depuis la pandémie, nous n'avons ménagé aucun effort pour innover et soutenir nos commerçants et la vitalité de nos artères, avec des outils concrets qui facilitent le déploiement des terrasses. Nous restons déterminés à poursuivre ce travail en collaboration avec les Sociétés de développement commercial et les partenaires du centre-ville, pour en faire un lieu de destination autant qu'un milieu de vie attractif », a ajouté Robert Beaudry, conseiller de Ville du district de Saint-Jacques et responsable de l'urbanisme, de la participation citoyenne et de la démocratie au comité exécutif de la Ville de Montréal.

