L'arrondissement de Ville-Marie donne le feu vert à un projet visant à accroître les services aux femmes sans-abri ou en situation de vulnérabilité piloté par l'organisme Chez Doris

MONTRÉAL, le 16 oct. 2019 /CNW Telbec/ - L'arrondissement de Ville-Marie donne le feu vert à un projet de l'organisme Chez Doris, refuge de jour pour femmes sans-abri ou en situation de vulnérabilité, en accordant le changement de zonage demandé pour un immeuble acquis l'an dernier. Cette décision, qui s'inscrit dans la lignée du Plan d'action en itinérance de la Ville de Montréal, permettra de débuter bientôt les rénovations majeures du bâtiment. Au terme de cette opération, Chez Doris élargira considérablement son offre de services, notamment en passant d'un refuge de jour à un refuge ouvert 24/7.

Citations

Madame Marina Boulos-Winton, directrice générale de Chez Doris

« Grâce à notre nouveau pavillon, nous pourrons offrir près de 22 lits d'urgence de nuit pour les femmes en situation d'itinérance. En ce moment, les femmes composent environ 25 % de la population itinérante à Montréal et les ressources dédiées aux femmes en situation de vulnérabilité sont loin d'être suffisantes. Ce projet est certes un pas dans la bonne direction. »

« C'est un beau hasard que de recevoir cette nouvelle du changement de zonage à la veille de l'Action de Grâce. L'an dernier à pareille date, nous faisions l'annonce de l'acquisition de l'immeuble. »

Madame Cathy Wong, conseillère de la ville dans le district de Peter-McGill et présidente du conseil de la Ville de Montréal

« L'annonce d'aujourd'hui permet de répondre à des impératifs du secteur, en particulier du square Cabot, en élargissant et en diversifiant l'offre de services destinée à des personnes vulnérables. La Ville de Montréal et l'arrondissement de Ville-Marie travaillent en étroite collaboration avec les groupes communautaires et fait tout en son pouvoir pour faciliter leurs démarches, avec comme principal objectif d'accorder du soutien aux personnes dans le besoin. Chez Doris leur donne accès à des services adaptés, offerts par des gens qui ont à cœur leur bien-être et leur sécurité. »

Faits saillants

Rappelons que l'immeuble a été acheté l'an dernier grâce à un don d'un million de dollars de l'homme d'affaires montréalais Andrew Harper , par l'entremise de la Fondation communautaire juive de Montréal. Ce don privé est à ce jour le plus important que Chez Doris a reçu depuis sa fondation il y a plus de 40 ans.

, par l'entremise de la Fondation communautaire juive de Montréal. Ce don privé est à ce jour le plus important que a reçu depuis sa fondation il y a plus de 40 ans. Au terme de cette opération, Chez Doris passera d'un refuge de jour à un refuge ouvert 24/7.

passera d'un refuge de jour à un refuge ouvert 24/7. Services bonifiés : 22 lits d'urgence de nuit supplémentaires, services psychosociaux et d'entraide.

Le nouvel immeuble ouvrira ses portes à l'hiver 2021.

Pour réaliser ce projet d'envergure, d'autres fonds seront nécessaires. Tous les dons peuvent faire la différence dans le développement de Chez Doris . Pour faire un don : https://bit.ly/2I1Nn5J.

À propos de Chez Doris

Chez Doris offre des services et des programmes pour répondre aux besoins les plus élémentaires et immédiats des femmes en matière de lutte contre l'itinérance, la pauvreté, la maladie mentale et/ou la toxicomanie. C'est le seul refuge de jour pour femmes à Montréal ouvert 7 jours sur 7, de 8 h 30 à 15 h. Les services comprennent : déjeuner et dîner, accès aux douches, aux produits d'hygiène et à un vestiaire, sacs de nourriture d'urgence, 6 lits de répit, renseignements téléphoniques et références, programme de gestion financière, programme d'aide aux Inuits, programme de logement pour les femmes autochtones, services de santé et de santé mentale, services juridiques et de préparation de déclarations d'impôt, ainsi que des programmes d'intégration éducative et sociorécréative. Le programme d'accueil de Chez Doris reçoit jusqu'à 100 femmes par jour, ce qui représente environ 30 000 visites par année, et fournit plus de 42 000 repas annuellement. www.chezdoris.org.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Ville-Marie

Renseignements: Pour toute demande d'entrevues ou d'information ; RELATIONS MÉDIAS, Chez Doris, Virginie Thiou, Communications, Exponentiel Conseil, Cell. : 438 321-5138, vthiou@exponentielconseil.com; Arrondissement de Ville-Marie, Relations médias, Ville de Montréal, 514 872-4946, relationsmedias@ville.montreal.qc.ca; SOURCE : La Fondation du refuge pour femmes Chez Doris, Marina Boulos-Winton, Directrice générale, Cell. : 514-654-7597, marina.boulos@chezdoris.org