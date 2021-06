L'arrondissement de Ville-Marie dévoile le Plan d'action pour le développement du Quartier chinois

Concrètement, l'arrondissement de Ville-Marie et ses collaborateurs se dotent de moyens pour déployer des ressources et des efforts au profit de 25 stratégies d'action. Ces stratégies découlent d'une vision d'ensemble structurante, qui se décline en quatre grandes orientations stratégiques : la qualité de vie, le logement ainsi que les espaces publics; la vitalité commerciale; l'identité, le rayonnement et le patrimoine; et la concertation.

« Le Quartier chinois, seul en terre francophone d'Amérique du Nord, est un joyau pour tous les Québécois et toutes les Québécoises. Situé en plein cœur du centre-ville, il est reconnu pour son patrimoine, sa culture et son histoire unique. Avec plus de 150 commerces qui emploient quelque 500 personnes, c'est un contributeur incontournable à l'économie de la métropole et à la vitalité de son centre-ville. Aujourd'hui, nous sommes fiers de présenter le Plan d'action pour le développement du Quartier chinois, qui présente une vision d'avenir par et pour les communautés d'origine chinoise et asiatique. Nous franchissons une étape historique pour l'avenir du quartier! Maintenant, l'heure est à l'action et le plan dévoilé aujourd'hui en contient un nombre important, toutes fondées sur les nombreux échanges avec la communauté, qui nous ont permis d'identifier les priorités du secteur ainsi que les aspirations de ses acteurs et résidents », déclare la mairesse, madame Valérie Plante.

Des stratégies d'action porteuses d'espoir

Le développement du Quartier chinois passe par la réalisation de stratégies d'action qui auront une portée et un impact sur les quatre orientations citées ci-haut. Parmi les stratégies du plan, en voici quelques-unes qui entraîneront, à terme, d'importantes retombées pour le secteur :

améliorer la connectivité entre le Quartier chinois et les différents secteurs du centre-ville et du Vieux-Montréal en bonifiant les aménagements et les conditions de circulation piétonne;

augmenter le verdissement des espaces publics et privés;

maintenir et développer le parc de logements sociaux et abordables;

soutenir la mobilisation et le développement des commerçantes et commerçants, notamment avec la création d'un regroupement commercial;

encourager les initiatives pouvant dynamiser le quartier et générer de l'achalandage;

affirmer et valoriser l'identité du Quartier chinois;

préserver et mettre en valeur le patrimoine du Quartier chinois;

soutenir la concertation au sein du quartier, avec des moyens accrus.



« C'est avec une grande fierté que nous dévoilons le fruit d'une démarche de longue haleine, ancrée dans une vision commune, qui vient nous donner une feuille de route solide et des actions concrètes pour soutenir notre Quartier chinois et sa communauté. C'était d'autant plus important pour nous d'aller au bout de cette démarche, débutée bien avant la pandémie, surtout à l'heure où l'on doit se rassembler pour lutter contre le racisme et pour surmonter les difficultés sociales et économiques qui l'ont affecté, surtout dans la dernière année », souligne Cathy Wong, conseillère de la Ville du district de Peter-McGill dans l'arrondissement de Ville-Marie et responsable de la diversité, de l'inclusion en emploi, de la langue française et de la lutte au racisme et à la discrimination au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal.

Protection patrimoniale

Le dévoilement du plan d'action, combiné à l'annonce récente de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec pour la création d'un comité de travail sur la protection patrimoniale du Quartier chinois, concrétise le désir profond de déployer tous les efforts nécessaires pour la préservation et la pérennité de ce quartier emblématique.

« Avec les nombreux défis rencontrés par la communauté dans la dernière année, il est indispensable d'offrir à ce joyau historique du centre-ville tous les moyens dont il a besoin pour se redynamiser et bénéficier des changements nécessaires à sa prospérité. Nous allons travailler pour renforcer le statut patrimonial, ainsi que la préservation et la mise en valeur de ce quartier unique, riche en histoire, porté par une communauté qui fait notre fierté, et source de vitalités culturelle et économique », a renchéri Robert Beaudry, conseiller de la Ville du district de Saint-Jacques dans l'arrondissement de Ville-Marie et responsable de l'habitation, du service de la gestion et de la planification immobilière, des grands parcs et du parc Jean-Drapeau au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal.

Des mesures de soutien pour le développement économique

Ce plan est assorti d'un investissement de 2 M$ pour sa mise en œuvre, en vue de redynamiser le secteur commercial, soutenir des activités d'animations et l'amélioration de la qualité de vie, de même que stimuler l'achalandage dans le Quartier chinois. En parallèle, un programme de 4 M$ est dédié aux restaurants et bars du centre-ville, un investissement visant à dynamiser les artères commerciales et à assurer la relance économique du centre-ville et de la métropole. De plus, dans le cadre de la relance, le Quartier chinois est mis en lumière dans « Les aventures du cœur de l'île », une programmation estivale proposée par le partenariat du Quartier des spectacles, dont le but est de dynamiser le centre-ville de Montréal. En effet, « l'Oasis Place des souhaits », aménagée au Quartier chinois, a été pensée en collaboration avec la communauté et attirera des visiteurs et touristes cet été, en plus de créer un achalandage accru dans les commerces du secteur.

Une importante démarche de consultations citoyennes

La définition de cette vision d'avenir est le résultat d'une importante démarche de consultation du Centre d'écologie urbaine de Montréal (CEUM) « Ensemble pour la vitalité du Quartier chinois », entamée à l'été 2019, et dont les activités se sont terminées au mois de mai 2021. Depuis deux ans, différentes étapes de travail ont permis de réaliser un portrait diagnostic des besoins de la communauté, de formuler un énoncé de vision, puis d'établir un résumé des préoccupations et des enjeux pour matérialiser cette vision. Au total, les activités de consultation ont généré pas moins de 600 participations de personnes issues de la communauté chinoise et asiatique ainsi que de citoyennes et citoyens qui ont à cœur l'avenir du Quartier chinois. Des comités de travail réunissant des citoyen.nes, des expert.es et des organismes du milieu ont également été mis à contribution pour la définition des recommandations qui ont permis d'élaborer les stratégies d'action phares du plan.

Le plan d'action maintenant disponible

Pour consulter le plan d'action ainsi que le rapport synthèse de la démarche de consultation, rendez-vous au : https://montreal.ca/ville-marie.

