L'arrondissement de Ville-Marie confirme une entente historique de développement de logements sociaux et abordables au Quartier des lumières

En vertu de l'Accord de développement sur la modernisation et le développement du site de la Maison de Radio-Canada, la lettre d'engagement officialisée aujourd'hui marque le lancement du redéveloppement du site, et confirme la volonté de l'administration à ce qu'il intègre des logements sociaux et abordables, afin de répondre aux besoins identifiés dans le quartier.

« Je me réjouis de la concrétisation d'une vision qui découle des besoins exprimés par les citoyennes et les citoyens de Ville-Marie, affirme la mairesse de Montréal et de Ville-Marie, Valérie Plante. De concert avec tous les partenaires impliqués, nous avons tenu à nous assurer de l'inclusion in situ de logements sociaux et abordables avant que le développement du site ne puisse débuter. Le PPU que nous annoncerons sous peu complétera notre vision d'aménagement pour tout le site. Cette entente avec le Groupe Mach, que nous remercions pour sa collaboration tout au long du processus, garantit la reconstruction d'un quartier résidentiel accessible où la mixité sociale n'est pas un souhait, mais une réalité. »

« En tant que promoteur et développeur immobilier, MACH s'est donné le devoir de promouvoir la mixité sociale en intégrant, directement sur nos sites, les logements sociaux et abordables. En plus des 482 unités au Quartier des lumières, ce sont plus de 2000 unités sociales et abordables qui sont en cours de développement par notre groupe. Ces logements font partie intégrante de nos projets d'ensembles mixtes, car en plus de contribuer à l'inclusion sociale, ils permettent de créer de véritables milieux de vie qui considèrent les besoins de l'ensemble des citoyens. Au Quartier des lumières, nos équipes sont à pied d'œuvre depuis le jour 1 afin de créer un projet immobilier qui fait consensus parmi la population et nous sommes fiers aujourd'hui de voir se réaliser un projet inclusif, durable et responsable », a déclaré Vincent Chiara, président de MACH.

Vers la mixité sociale

Selon l'entente, la délivrance de permis de construction comprenant des logements sur le site est conditionnelle à la construction de logements sociaux et communautaires représentant 20 % de la superficie du projet immobilier, en plus d'inclure des logements abordables à hauteur de 10 % du nombre total de logements privés.

Le projet résidentiel projeté comptabilise un total de 2930 unités parmi lesquelles 482 sont réservées aux logements sociaux, répartis dans trois bâtiments distincts, et 245 aux logements abordables, répartis dans l'ensemble des bâtiments privés. Grâce à l'entente signée, la construction des logements sociaux par le promoteur devra débuter à l'automne 2022. La lettre d'engagement comprend d'ailleurs un mécanisme qui a pour effet d'assurer la réalisation des trois projets sociauxen parallèle du développement résidentiel sur le site.

Outre la mixité des usages et la mixité sociale, rappelons que le programme particulier d'urbanisme (PPU) des Faubourgs, qui encadre le développement du quartier, prévoit d'assurer la continuité des parcours vers le fleuve et d'aménager des espaces verts et des équipements collectifs afin de créer des milieux de vie conviviaux et inclusifs.

L'Accord de développement précédant l'adoption du Règlement pour une métropole mixte, l'entente tient compte des objectifs de la Stratégie d'inclusion de logements abordables dans les nouveaux projets résidentiels.

Le projet du Quartier des lumières

Le Quartier des lumières est un projet immobilier mixte alliant habitation, commerces, bureaux et logement social, dans le quartier centre-sud à Montréal, sur un site formé par les rues Wolfe et Alexandre-de-Sève, le boulevard René-Lévesque et l'avenue Viger.

Logement social

Un logement social est un logement dont la construction est subventionnée par un programme gouvernemental ou municipal. Les logements sociaux et communautaires sont développés par des coopératives, des organismes à but non lucratif et l'Office municipal d'habitation de Montréal.

Logement abordable

Distinct du logement social, le logement abordable est un logement privé pouvant être vendu ou loué. Son prix d'achat est limité aux plafonds du Programme d'aide à l'acquisition résidentielle de la Ville, alors que le montant maximal de son loyer est établi dans l'entente pour chaque typologie de logement.

Ci-joint, un plan d'implantation de l'ensemble du site. Les en parallèx sont identifiés en bleu.

