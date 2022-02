L'arrondissement de Ville-Marie amorce une démarche collaborative pour la mise en valeur du Village

MONTRÉAL, le 16 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Pour annoncer la tenue d'un Forum sur l'avenir du Village en 2022 et échanger sur les projets qui seront au cœur du développement du quartier dans les années à venir, une première rencontre entre la mairesse de la Ville de Montréal et de l'arrondissement de Ville-Marie, Mme Valérie Plante, le conseiller de la Ville M. Robert Beaudry, et les commerçants de la Société de développement commercial (SDC) du Village a eu lieu hier. La discussion a porté sur l'implication des commerçants et de l'Arrondissement en tant que partenaires clés dans les projets à venir de mise en valeur du Village et de l'embellissement de son artère principale, la rue Sainte-Catherine Est.

Cette rencontre marque le début de plusieurs autres échanges, alors que l'Arrondissement entame une démarche collaborative avec les citoyens et les partenaires du milieu, tant commerciaux que communautaires, dans une volonté de définir collectivement une stratégie pour le Village.

« Hier soir, il était important pour notre équipe et moi de rencontrer les commerçants du Village et de les entendre sur leurs préoccupations et leurs aspirations. En plus de s'engager à travailler aux besoins actuels, c'est avec beaucoup d'espoir que nous avons annoncé la tenue d'un Forum sur l'avenir du Village en 2022, pour ce quartier emblématique qui est appelé à se développer dans un futur rapproché. Dans les mois à venir, en collaboration les partenaires, nous définirons une démarche collaborative qui mènera à une série d'échanges publics, notamment sur l'aménagement, la bonification et l'animation de la rue Sainte-Catherine Est. En outre, dès 2022, la Ville et ses partenaires apporteront leur soutien à la SDC pour préparer une programmation et des aménagements estivaux attractifs dans le Village, en préparation des installations pérennes à venir », a déclaré la mairesse de la Ville de Montréal et de l'arrondissement de Ville-Marie, Madame Valérie Plante.

Le déploiement d'importants travaux au cœur des réflexions d'amélioration

Devant la nécessité d'entreprendre des travaux d'aqueduc et d'égouts prochainement, l'Arrondissement profitera de l'occasion pour développer des partenariats visant le développement du secteur qui fait face à de nombreux défis, et pour apporter d'importantes bonifications à la rue Sainte-Catherine Est qui présente un grand potentiel pour l'avenir.

En phase avec le processus d'embellissement entamé par la SDC du Village pour assurer la relève des célèbres boules arc-en-ciel 18 nuances de gai, la Ville travaillera, avec ses partenaires et la communauté, à la création d'un aménagement signature, à l'image de l'identité du quartier. Le projet d'installations artistiques en développement par le Village sera ainsi pleinement intégré au paysage urbain, à même les bonifications d'aménagement de surface sur l'artère, et fera partie intégrante d'un projet de réaménagement assurant la durabilité du concept.

Un Forum sur l'avenir du Village pour générer des idées pour et par la communauté

Dans un souci de répondre aux enjeux qui persistent dans le quartier et d'arrimer le déploiement de projets de bonifications et d'embellissement avec le concept de travaux à venir, l'Arrondissement entamera une démarche publique élargie de consultation et de cocréation sur l'avenir du Village, qui se tiendra au cours de l'année 2022. Cette démarche, qui prendra la forme d'un forum de discussions animé, vise à déployer une stratégie collective pour soutenir le développement du Village. Les échanges publics porteront sur différents thèmes, dont le développement social, le développement économique, la vie culturelle au sein du Village, et la bonification de l'expérience piétonne et commerciale sur l'artère emblématique qu'est la Sainte-Catherine Est.

À court terme : des gestes concrets additionnels

Important levier financier, le programme de soutien à la vitalité économique et commerciale principalement destiné aux Sociétés de développement commercial (SDC) et aux associations de commerçants contribuera aussi directement à l'augmentation de la vitalité des artères et des quartiers de Ville-Marie, comme le Village. La révision du programme, adoptée en décembre dernier, vise à mieux soutenir le recrutement commercial et l'émergence de projets commerciaux, sociaux ou même culturels afin de favoriser l'occupation des locaux vacants. L'injection d'un million de dollars supplémentaires dans le programme en 2022 pour bonifier l'enveloppe budgétaire, qui avoisine normalement 1,5 M$ par année, permettra de financer des projets jugés prioritaires à cet effet.

Parallèlement à cette bonification d'investissement, l'Arrondissement appuiera la SDC du Village dans la mise sur pied d'animations et d'installations attractives sur la piétonnisation de la rue Sainte-Catherine Est. Ces installations permettront de paver la voie à l'arrivée et l'intégration prochaine du projet d'installations artistiques de la SDC.

Citations

« On dit souvent que notre gouvernement travaille à bâtir un pays et des communautés plus inclusives et résilientes, où personne n'est laissé pour compte. Ce ne sont pas des paroles vides. Cet engagement se traduit par des politiques concrètes et par l'appui à de nombreuses initiatives locales. Que ce soit par la création du tout premier Fonds de développement des capacités communautaires LGBTQ2 en 2020, dont bénéficient plusieurs organismes montréalais, par le renforcement du Secrétariat LGBTQ2, qui coordonne le travail à l'échelle du gouvernement et élabore un premier plan d'action fédéral, par la création d'un nouveau fonds de projets LGBTQ2 annoncé dans le budget de 2021 et par l'interdiction des thérapies de conversion, nous répondons présents. Je salue les initiatives de l'arrondissement Ville-Marie en matière de développement social, de développement économique et d'aménagement. Le gouvernement fédéral est un fier allié du Village et nous continuerons de collaborer avec nos partenaires des autres paliers de gouvernement et avec l'ensemble des acteurs du milieu pour assurer sa vitalité et son rayonnement », a renchéri Steven Guilbeault, député de Laurier-Sainte-Marie et ministre de l'Environnement et du Changement climatique.

« Préoccupée par l'avenir du Village, dès le début 2018 j'ai provoqué une démarche de concertation de laquelle est née le comité sur l'Avenir du Village, maintenant coordonné par la CDC Centre-Sud. Le Village est un milieu de vie et un lieu d'appartenance fort pour l'ensemble des communautés 2SLGBTQIA+ du Québec et on doit en prendre soin. L'Assemblée nationale du Québec l'a affirmé en adoptant une motion dans ce sens. Je suis heureuse de voir que la ville travaillera main dans la main avec le comité Avenir du village avec cette démarche de consultation et de planification qui aura pour objectif de revitaliser le Village au niveau de l'aménagement, du développement social et du développement économique. Notre Village 2SLGBTQIA+ est unique au Québec et dans le monde, et il mérite des investissements uniques. », précise Manon Massé, députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques et co-porte-parole de Québec solidaire.

« L'avenir du Village et de sa communauté est une priorité pour notre Administration et pour la Ville de Montréal. Il a été primordial dès notre premier mandat de se mettre à l'écoute des gens qui font de ce quartier un secteur emblématique de Montréal, mais aussi de se mettre à l'action. Nous avons multiplié les mesures et les projets, comme la rénovation du parc de l'Espoir, et nous avancerons bientôt dans la bonification de la rue Sainte-Catherine Est, pour lequel nous continuerons notre collaboration avec la communauté dans le cadre du Forum », a souligné Robert Beaudry, conseiller de la Ville pour le district de Saint-Jacques.

« La SDC du Village se réjouit de voir la mobilisation de tous les acteurs locaux pour assurer un avenir prometteur au quartier. Dans le Village de demain, revampé après des travaux cruciaux, nous verrons apparaître notre magnifique installation artistique, spécialement conçue pour le Village, sur les rues Sainte-Catherine Est et Atateken. D'ici là, de nombreux efforts sont déployés, avec nos partenaires, pour concevoir des aménagements transitoires qui sauront faire rayonner les quelque 255 membres de la SDC du Village à l'occasion de la 16e piétonnisation du Village en 2022 », déclare Gabrielle Rondy, directrice générale par intérim de la Société de développement commercial (SDC) du Village.



« À titre de coordonnatrice du Comité sur l'avenir du Village (CAVI), la CDC Centre-Sud est très heureuse de voir que l'arrondissement de Ville-Marie s'engage dans une telle démarche collaborative. Pour nous, cela répond à l'intention première du CAVI, qui est de valoriser et redonner vitalité au Village, en créant des espaces de rencontre et en créant du lien entre des gens d'horizons divers. L'Arrondissement a évidemment un rôle majeur à jouer et nous saluons son leadership. Nous avons hâte de poursuivre la collaboration avec l'arrondissement et toustes les autres partenaires qui veulent un Village inclusif, plein de vitalité, où tout le monde a sa place. », ajoute Laurie Pabion, directrice par intérim de la Corporation de développement communautaire (CDC) Centre-Sud

