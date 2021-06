L'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve souhaite protéger le boisé Vimont

MONTRÉAL, le 8 juin 2021 /CNW Telbec/ - Les élu.e.s de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (MHM) ont déposé un avis de motion lors de la séance du conseil d'arrondissement, hier, afin de modifier le règlement d'urbanisme et ainsi changer la catégorie d'usage de la zone associée au boisé Vimont. Ce faisant, ils ont exprimé leur volonté de protéger et de mettre en valeur la biodiversité du milieu naturel situé à l'extrémité est du quartier Viauville, tout en se donnant les outils nécessaires pour le faire.

« Le boisé Vimont est un milieu naturel exceptionnel, reconnu par l'agglomération de Montréal pour son caractère écologique de grande qualité et apprécié par la population locale. Le nouveau zonage permettra concrètement de protéger la vocation de milieu naturel qu'a le boisé pour les résident.e.s du CHSLD, ses voisin.e.s et l'ensemble des citoyen.ne.s », a déclaré le maire de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Pierre Lessard-Blais.

Une biodiversité exceptionnelle

Le boisé Vimont est la propriété du CIUSSS de l'Ouest-de-l'île-de-Montréal. Situé à l'extrême est du quartier Viauville, dans le district de Maisonneuve-Longue-Pointe, ce terrain en friche accueille une riche biodiversité et est entretenu par les citoyens du quartier. Identifié spécifiquement comme «milieu naturel» au Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal, la modification au règlement d'urbanisme de l'arrondissement reflète donc l'usage réel de la zone et garantit concrètement la protection de la biodiversité du site.

En plus des dizaines d'espèces végétales recensées sur le site, dont plusieurs espèces indigènes rares, on y retrouve une vingtaine d'espèces d'oiseaux dont le dindon sauvage et le faucon émerillon, comme l'indiquait le Conseil régional de l'environnement de Montréal en 2018 lors de sa campagne ILEAU .

Une démarche initiée par les citoyen.ne.s

La mobilisation citoyenne, incarnée notamment par le groupe Mobilisation 6600 à l'origine de la consultation publique sur le développement du secteur Assomption Sud-Longue-Pointe, n'est évidemment pas étrangère à cette démarche.

« L'attachement des citoyen.ne.s à cet espace vert et leur détermination à le sauvegarder ont amené l'arrondissement à agir avec les leviers réglementaires dont il dispose. Une première étape en vue d'assurer la préservation du boisé Vimont, l'un des trop rares espaces verts dans le secteur. Cette action va bien sûr dans le sens des principes directeurs du Plan climat 2020-2030 , contribuant, bien que modestement, à l'atteinte de l'ambitieux objectif de protéger 10% des aires naturelles », a renchéri la conseillère de Maisonneuve-Longue-Pointe et responsable de la transition écologique au comité exécutif de la Ville, Laurence Lavigne Lalonde.

Des discussions ont été entamées avec le CIUSSS de l'Ouest-de-l'île-de-Montréal, qui est propriétaire du terrain, afin de conclure un partenariat permettant d'assurer l'avenir du boisé. La création d'un comité citoyen a d'ores et déjà été évoquée. Ces échanges se poursuivront dans les semaines à venir.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement Mercier - Hochelaga-Maisonneuve

Renseignements: Catherine Barbeau, Attachée politique - responsable des communications, C. 514 294-2120, [email protected]

Liens connexes

https://montreal.ca/mercier-hochelaga-maisonneuve