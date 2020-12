L'arrondissement de LaSalle obtient son certificat de francisation de l'OQLF

MONTRÉAL, le 21 déc. 2020 /CNW Telbec/ - C'est avec fierté que l'arrondissement de LaSalle a obtenu son certificat de francisation de l'Office québécois de la langue française (OQLF) le 14 décembre 2020.

L'arrondissement de LaSalle a toujours eu le souci de communiquer dans un français de qualité avec ses citoyens, ses entreprises, ses fournisseurs, son personnel et ses visiteurs. Cette certification de l'OQLF vient souligner les efforts déployés au fil des ans par notre organisation municipale et de ses employés en matière de protection et de promotion du français comme langue de communication dans notre communauté.

Rappelons qu'il y a quelques semaines, LaSalle a été mentionné dans les médias parmi les 10 arrondissements à ne pas avoir encore son certificat de francisation, en plus de la Ville de Montréal elle-même. À ce moment, l'arrondissement de LaSalle était à finaliser son processus d'approbation avec l'OQLF. À cet effet, toutes les mesures correctives et la production des preuves de conformité ont été transmises à l'OQLF permettant ainsi d'obtenir son certificat de conformité.

L'arrondissement s'engage à honorer son certificat de francisation et à poursuivre le maintien des objectifs du programme.

