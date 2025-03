L'arrondissement de LaSalle mobilise les acteurs économiques pour réitérer la nécessité de construire rapidement un mode de transport structurant reliant le centre-ville de Montréal aux arrondissements de LaSalle, Lachine et la ville de Dorval

À la suite des consultations publiques, menées à l'hiver 2024, par l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), le constat issu du rapport est clair : « Quel que soit le scénario présenté, une majorité de répondants estime que le projet contribuera à améliorer la mobilité et les milieux de vie dans le grand Sud-Ouest de Montréal, en plus de préserver l'environnement naturel ».

Mme Blanchet, mairesse de l'arrondissement de LaSalle insiste sur l'urgence d'agir et déclare : « Le transport collectif est une solution de premier plan, mais nécessite des investissements dès maintenant. Aujourd'hui, nous allons plus loin. Nous unissons nos forces pour parler d'une seule et unique voix, en faveur d'une mobilité durable. »

Les discussions ont mis en lumière la nécessité d'une prise en compte immédiate des besoins en transport collectif dans la région afin d'améliorer la mobilité et soutenir la croissance économique du secteur. L'arrondissement de LaSalle maintient sa volonté d'obtenir un mode de transport collectif structurant faisant partie de ses axes d'intervention dans sa planification stratégique 2023-2030.

La mairesse de l'arrondissement LaSalle lance un appel à l'action sous la forme d'une lettre ouverte, invitant le secteur économique à exprimer son soutien et à démontrer l'urgence d'une solution durable pour les déplacements dans la région. Cet événement s'inscrit dans une volonté collective de mobiliser les acteurs régionaux crédibles afin de concrétiser une vision de mobilité efficace et équitable des besoins du territoire.

Citations

« Chaque année qui passe sans un transport structurant, c'est une occasion manquée pour l'essor économique du Grand Sud-Ouest. La CCCSOM appuie fermement l'arrondissement de LaSalle dans cette revendication essentielle : il est urgent que ce projet voit le jour. Nos entreprises, nos commerces et nos travailleurs en dépendent. Il est temps que le gouvernement du Québec cesse de repousser cette infrastructure cruciale et que nous nous mobilisions collectivement pour assurer l'avenir et la compétitivité de notre territoire. »

Anne-Marie Lelièvre, Directrice générale - Chambre de commerce de Montréal Centre Sud Ouest

« Le Grand Sud-Ouest accuse un sérieux retard en transport collectif structurant, surtout dans sa portion ouest, où la voiture reste souvent la seule option réellement compétitive. Là où le métro est présent, comme dans Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, Le Sud-Ouest et Verdun, le transport collectif capte 25 à 30 % des déplacements. Mais sans réseau structurant, la part modale chute à 19 % à LaSalle, 15 % à Lachine et seulement 9 % à Dorval. Un réseau structurant, véritable colonne vertébrale du territoire, permettrait non seulement de connecter efficacement résidents, travailleurs et étudiants, mais aussi de revitaliser le secteur en stimulant des milieux de vie dynamiques, à échelle humaine, où les modes durables deviennent des choix naturels. »

Élisabeth Tremblay, directrice de MOBA

« Le projet de revitalisation du corridor industriel est une véritable transformation qui pulse au cœur du Grand Sud-Ouest. L'objectif du Canal de Lachine 4.0 est de créer un quartier dynamique où la mobilité durable, des espaces publics vivants et des commerces de proximité se mêleront harmonieusement, dans un environnement résolument connecté. Le projet de transport structurant du Grand Sud-Ouest en est une composante essentielle, garantissant l'attractivité du territoire pour les entreprises à haute valeur ajoutée et leurs employés. »

Daphne Ferguson, Directrice au développement industriel et durable PME MTL GRAND SUD-OUEST

« Notre administration a développé une vision forte pour la mobilité du Grand Sud-Ouest avec la ligne rose et depuis, nous travaillons sans relâche à faire en sorte que ce projet devienne une réalité. Le transport structurant est la clé pour connecter les quartiers, stimuler l'économie locale et atteindre nos objectifs de diminution des GES. Chaque retard dans ce projet est une opportunité de moins pour les résidents, les travailleurs et les entreprises dans un secteur névralgique de la Ville. Il est impératif d'agir maintenant pour offrir une solution de mobilité durable et équitable à notre territoire. Le temps du Grand Sud-Ouest est venu. »

Sophie Mauzerolle, Membre du Comité exécutif - Responsable du transport et de la mobilité

« Les résidents du Grand Sud-Ouest ont un besoin criant de meilleures options en mobilité durable, notamment d'un projet structurant pour se rendre facilement au centre-ville. Actuellement, seuls 14 % des déplacements des habitants de l'Ouest sont réalisés en transport collectif, un chiffre qui s'explique par le manque d'alternatives viables. Un projet ambitieux transformerait non seulement la mobilité du secteur, mais aussi l'attractivité économique et la qualité de vie. Ensemble Montréal attend avec impatience la proposition de l'ARTM et encourage le gouvernement du Québec à soutenir cette initiative essentielle pour l'avenir de notre métropole. »

Aref Salem, Chef de l'opposition officielle

Pour plus d'informations :

Projet du grand Sud-Ouest de Montréal - Autorité régionale de transport métropolitain | ARTM

SOURCE Cabinet de la mairesse d’arrondissement - Arrondissement de LaSalle

Source : Cabinet de la mairesse de LaSalle, Catherine Larose, Responsable soutien aux élus, [email protected], 438.401.7686