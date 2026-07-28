L'arrondissement d'Anjou touché par une intrusion dans son système informatique

MONTRÉAL, le 28 juill. 2026 /CNW/ -- L'arrondissement d'Anjou informe la population que ses opérations sont affectées depuis jeudi dernier à la suite d'une intrusion dans son système informatique, y compris ses services de téléphonie.

Dès la détection de l'incident, l'arrondissement a mis en œuvre les mesures nécessaires pour en limiter les impacts et assurer la continuité des services. D'ailleurs, l'ensemble des services à la population demeure accessible aux installations et numéros de téléphones habituels.

Toutefois, le dépôt de demandes et le paiement des permis est temporairement relocalisé au Bureau Accès Montréal d'Anjou, situé au 7701, boulevard Louis-H.-La Fontaine.

Les personnes souhaitant communiquer avec l'arrondissement par courriel doivent temporairement utiliser l'adresse suivante : [email protected].

Les citoyens peuvent également contacter le 311 en tout temps.

Enquête en cours

Une firme spécialisée a été mandatée afin de mener une enquête visant à déterminer l'origine et les circonstances de cette intrusion. Avec le soutien de cette firme et de la Ville de Montréal, les ressources spécialisées de l'arrondissement sont pleinement mobilisées afin de rétablir la situation dans les meilleurs délais.

L'arrondissement a également déposé une plainte officielle auprès du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Dans le souci de communiquer uniquement des informations fiables et vérifiées, aucune autre déclaration ne sera faite à ce sujet tant que les résultats de l'enquête en cours n'auront pas été obtenus.

L'arrondissement remercie la population de sa compréhension et de sa collaboration.

SOURCE Arrondissement d'Anjou

Pour information : [email protected]