Le conseil d'administration de l'ISEQ nomme Marie-Hélène Lamarre au poste de directrice générale.

BROMONT, QC, le 22 févr. 2023 /CNW/ - Le conseil d'administration de l'Industrie des systèmes électroniques du Québec (ISEQ), présidé par Geneviève Ouellet, est fier d'annoncer que Marie-Hélène Lamarre a été nommée au poste de directrice générale de l'ISEQ.

C'est à l'issue d'un processus de sélection rigoureux que le conseil d'administration a choisi Mme Lamarre. Son expérience exceptionnelle à l'échelle internationale, sa maîtrise des environnements hautement réglementés et son aptitude pour valoriser le potentiel humain de l'organisation fait d'elle la candidate idéale.

« L'arrivée de Marie-Hélène Lamarre est prometteuse pour l'ISEQ et l'industrie de l'électronique et des semi-conducteurs. À cette étape décisive pour l'industrie, sa vision d'avenir propulsera ce secteur en lui donnant une voix forte et unifiée, » a déclaré Geneviève Ouellet, présidente du conseil d'administration de l'ISEQ et experte chevronnée de l'industrie depuis 1980.

Marie-Hélène Lamarre est une dirigeante courageuse et novatrice

Mme Lamarre est une dirigeante audacieuse et visionnaire qui compte près de 20 ans d'expérience, notamment dans les secteurs hautement réglementés de l'énergie, de la santé et de la technologie. En plus de mener des projets au Canada, aux États-Unis, au Mexique et en Europe, elle a agi à titre de mentore en matière de croissance stratégique pour de nombreuses organisations internationales en Afrique et en Europe de l'Est. Elle a aussi travaillé en étroite collaboration avec de nombreuses communautés.

L'expérience internationale de Mme Lamarre fait d'elle une excellente communicatrice. En effet, elle sait dialoguer de manière constructive avec des intervenants du monde entier. Grâce à ses compétences en relations internationales, en optimisation des processus et en création de valeur, Marie-Hélène Lamarre a œuvré auprès de plusieurs entreprises, organisations et agences gouvernementales. Elle a collaboré avec des entreprises en démarrage ainsi qu'avec des multinationales, dont certaines comptaient jusqu'à 120 000 employés.

Mme Lamarre a suivi un programme en intelligence artificielle (Artificial Intelligence Implications for Business Strategy) du MIT. Elle est également titulaire d'un MBA spécialisé en bio-industrie et d'une maîtrise en sciences de l'Université du Québec à Montréal.

L'avenir du ISEQ selon Marie-Hélène Lamarre

Mme Lamarre entrevoit des projets d'envergure pour l'ISEQ. Elle veut susciter un plus grand sentiment d'appartenance auprès des professionnels et des entreprises de l'industrie québécoise des semi-conducteurs et de l'électronique. Elle souhaite aussi étendre la portée des organisations membres de l'ISEQ au-delà des frontières du Québec sur le front nord-américain. Pour Mme Lamarre, utiliser les ressources de l'ISEQ pour défendre la Loi américaine sur la réduction de l'inflation (U.S. Inflation Reduction Act - IRA) et militer pour la résilience de la chaîne d'approvisionnement permettrait de libérer le potentiel inexploité du secteur.

Voici trois des principales initiatives de l'ISEQ en cours de réalisation :

Mieux équiper les organisations membres afin qu'elles puissent se démarquer de manière stratégique et remporter des appels d'offres.

Favoriser des occasions de réseautage pour les entreprises et les entrepreneurs afin d'améliorer leur chaîne d'approvisionnement et créer de la valeur pour le secteur.

Établir des réseaux collaboratifs fondés sur une relation solide et constructive entre le gouvernement, les entreprises privées et les organismes à but non lucratif pour favoriser la transformation socio-économique du secteur.

« Ce qui importe, c'est de mieux faire connaître cette industrie qui doit être perçue comme une force motrice du Québec par les entreprises des autres provinces. Les industries de l'électronique et des semi-conducteurs sont des sources d'innovation technologique majeures pour la transition mondiale vers l'énergie propre. En ce sens, l'ISEQ peut promouvoir les efforts du secteur et libérer son potentiel inexploité au niveau mondial, » a déclaré Mme Lamarre.

La nomination de Mme Lamarre au poste de directrice générale représente une ère nouvelle pour l'ISEQ. L'organisation est désormais à un stade de croissance qui lui permet d'avoir une plus grande incidence sur l'industrie. Grâce à sa vision et à son leadership, l'ISEQ pourra jouer un rôle de premier plan pour stimuler la croissance du secteur.

« Je suis ravie de faire partie de l'équipe de l'ISEQ. C'est un privilège pour moi de travailler avec des centaines d'entreprises qui touchent des millions de personnes. Pour l'ISEQ, c'est l'occasion d'agir comme un intermédiaire collaboratif et de forger des partenariats industriels robustes, » a ajouté Mme Lamarre.

À propos de l'ISEQ

L'ISEQ est un Centre d'excellence mis sur pied par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec et financé par Innovation, Sciences et Développement économique Canada. En partenariat avec C2MI et Technum Québec, l'ISEQ est au service d'une industrie qui compte 730 entreprises, associations, partenaires, collaborateurs et établissements d'enseignement voués au développement et à la commercialisation de produits et de procédés informatiques et électroniques.

Mission

Notre but est d'encadrer, de mobiliser et de propulser l'industrie québécoise des systèmes électroniques afin qu'elle progresse sur le plan national et international.

Priorités

Dynamiser le secteur et faire évoluer les marchés

Financer des projets avant-gardistes pour favoriser l'innovation, la recherche et le développement

Promouvoir une main-d'œuvre hautement qualifiée

