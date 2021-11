« Le fait que le nombre de personnes faisant appel à nos services continue à croître est non seulement très préoccupant, mais signifie aussi qu'il nous reste encore beaucoup de travail à accomplir, indique le lieutenant-colonel John Murray, secrétaire territorial des communications de l'Armée du Salut. Un Canadien sur onze vit dans la pauvreté et 1,4 million d'enfants ne mangent pas à leur faim. Votre fidèle générosité, durant les Fêtes et le reste de l'année, contribue à ce que les personnes dans le besoin soient logées, nourries, soutenues et aimées. »

La campagne des marmites de Noël, dont l'objectif est de recueillir 20 millions de dollars à l'échelle nationale, permet à l'Armée du Salut d'offrir de l'aide concrète à des milliers de personnes et de familles qui traversent des moments difficiles. L'an dernier, notre organisation a offert de la nourriture, des vêtements et de l'aide pratique à quelque 1,5 million de Canadiens, des jouets et des paniers de Noël à 245 000 ménages, et servi 2,8 millions de repas.

Les fonds recueillis dans le cadre de la campagne des marmites de Noël permettent à l'Armée du Salut de continuer à offrir des services transformateurs, notamment des programmes de repas, de traitement de la toxicomanie, d'aide au logement, d'acquisition de compétences/d'aide à l'emploi, et de gestion de budget. Les dons versés dans nos 2000 marmites de Noël, disséminées d'un bout à l'autre du Canada, servent à aider les personnes dans le besoin au sein des collectivités où ils ont été recueillis. L'Armée du Salut collabore pour la troisième année consécutive avec tiptap, le fabricant du plus petit appareil offrant la possibilité de paiements sans contact. À cet effet, plus de 1800 appareils seront mis à la disposition des donateurs canadiens afin qu'ils puissent effectuer des paiements sans contact en toute simplicité et sécurité.

Chaque année, l'Armée du Salut compte sur le dévouement de milliers de préposés aux marmites qui consacrent temps et efforts à recueillir les dons aux quatre coins du pays. En outre, notre campagne ne pourrait exister sans l'appui de nombreuses organisations partenaires dont, entre autres, Walmart Canada, Bell Media, Les Compagnies Loblaw limitée, Costco, BC Liquor Stores, la LCBO (Régie des alcools de l'Ontario), Canadian Tire, Cadillac Fairview, Oxford Properties, Ivanhoé Cambridge, Morguard, Métro, Safeway, Save-on-Foods, Sobeys, Bass Pro Shops, et le service national de recyclage de l'Armée du Salut (magasins d'occasions). Ces organisations nous aident à recueillir des dons et/ou nous permettent de placer des marmites de Noël dans leurs magasins/établissements.

Il est aussi possible de faire un don à la campagne des marmites de Noël 2021 par Internet à armeedusalut.ca, par téléphone au 1-877-288-7441 ou par la poste à Armée du Salut, 2, boulevard Overlea, Toronto (Ontario), M4H 1P4.

L'Armée du Salut est une organisation chrétienne internationale implantée au Canada depuis 1882, qui est devenue l'un des plus importants fournisseurs non gouvernementaux de services sociaux de première ligne du pays. L'Armée du Salut apporte de l'espoir et du soutien à des personnes vulnérables dans 400 collectivités du Canada et plus de 130 pays. Ses programmes de services sociaux et communautaires comprennent notamment des banques et des programmes alimentaires qui permettent aux personnes et aux familles démunies de manger à leur faim, des refuges pour les personnes itinérantes, des programmes d'aide au logement et de réadaptation des personnes aux prises avec une dépendance, des établissements de soins palliatifs et de longue durée, des programmes d'aide de Noël (distribution de paniers de denrées et de jouets), des programmes parascolaires et de nutrition ainsi que des camps de vacances pour les jeunes, et des cours sur l'acquisition d'aptitudes à la vie quotidienne (pour apprendre à préparer un budget, à cuisiner pour une famille, à gérer sa colère, etc.). En faisant un don à l'Armée du Salut, vous investissez dans l'avenir des personnes marginalisées ou laissées-pour-compte.

