TORONTO , le 19 déc. 2023 /CNW/ - En date de lundi, l'Armée du Salut du Canada a recueilli 10,9 millions de dollars si nécessaires dans le cadre de sa campagne emblématique des marmites de Noël. Toutefois, avec un objectif de collecte de fonds de 22 millions de dollars et seulement cinq jours avant la fin de la campagne, l'organisme fait face à un défi de taille, car la plupart des collectivités sont témoins d'une diminution du soutien aux dons par rapport à l'an dernier.

Malgré l'esprit festif et la générosité traditionnellement associés à la période des Fêtes, l'Armée du Salut accuse un retard de près de 10 % dans ses efforts de collecte de fonds par rapport à la même période l'an dernier. Ce manque à gagner s'élève à 1 million de dollars, ce qui constitue un obstacle important à la capacité de l'organisation de fournir des services essentiels à ceux qui en ont besoin.

La diminution des dons survient à un moment où la demande d'aide de l'Armée du Salut a bondi de 30 %. Cette augmentation de la demande est particulièrement remarquable dans certaines collectivités, où les personnes et les familles vulnérables sont aux prises avec des défis sans précédent exacerbés par la situation mondiale actuelle.

Des recherches récentes menées par l'Armée du Salut du Canada montrent qu'un Canadien sur quatre craint de ne pas avoir un revenu suffisant pour subvenir à ses besoins fondamentaux. Un Canadien sur cinq dit sauter ou réduire la taille d'au moins un repas parce qu'il n'a pas les moyens d'acheter de la nourriture. Ce qui est également préoccupant, c'est que près des trois quarts des Canadiens ont eu de la difficulté à payer leurs aliments l'an dernier, ce qui a fait augmenter le recours aux banques alimentaires.

L'Armée du Salut exhorte les Canadiens à faire preuve de solidarité et à faire un effort concerté pour combler l'écart en matière de dons. L'objectif de collecte de fonds de 22 millions de dollars est essentiel pour appuyer les divers programmes de l'organisme, qui comprennent la fourniture de nourriture, de refuges et d'autres services essentiels aux personnes et aux familles qui sont aux prises avec des difficultés.

Le lieutenant-colonel John Murray, secrétaire territorial des communications de l'Armée du Salut au Canada, a exprimé sa gratitude pour la générosité démontrée jusqu'à maintenant et a souligné l'urgence de la situation. « Bien que nous soyons extrêmement reconnaissants des 10,9 millions de dollars recueillis, la diminution des dons est préoccupante. Les besoins n'ont jamais été aussi grands, et nous demandons aux collectivités de partout au pays de se rassembler et de soutenir leurs voisins dans le besoin. »

Les dons à l'Armée du Salut peuvent être faits par divers canaux, y compris dans le cadre de la campagne emblématique des marmites de Noël, en ligne à SalvationArmy.ca ou en composant le 1 800 SAL-ARMY. Chaque contribution, quelle qu'en soit la taille, aura une incidence importante et aidera l'Armée du Salut à poursuivre sa mission qui consiste à servir les personnes les plus vulnérables dans nos collectivités.

À propos de l'Armée du Salut

L'Armée du Salut est un organisme chrétien international qui œuvre au Canada depuis 1882. Elle est aujourd'hui l'un des plus importants fournisseurs de services sociaux de première ligne au pays. Elle procure de l'espoir et du soutien aux personnes vulnérables dans 400 communautés canadiennes et dans plus de 130 pays. Voici quelques-uns des programmes de services sociaux de l'Armée du Salut : soulagement de la faim des gens et familles dans le besoin au moyen de banques alimentaires et de programmes de distribution de repas, refuges pour les gens en situation d'itinérance et soutien aux personnes ayant besoin d'un logement, réinsertion sociale pour les personnes qui sont en réadaptation en lien avec la consommation de substance, soins palliatifs ou de longue durée, distribution de paniers alimentaires et de jouets à l'occasion de Noël, programmes offerts après les classes, camps, et programmes de nutrition dans les écoles pour les enfants et les jeunes, ainsi que des cours de préparation à la vie quotidienne, notamment des cours sur le budget, la cuisine pour la famille et la gestion de la colère. Lorsque vous donnez à l'Armée du Salut, vous investissez dans l'avenir des personnes de votre communauté.

