« Nous avons vécu une année qui ne ressemble à aucune autre, car notre pays a traversé l'une des périodes les plus difficiles et les plus douloureuses de son histoire, a déclaré le lieutenant-colonel John P. Murray, porte-parole de l'Armée du Salut du Canada. En cette période de Noël, des milliers de familles ont besoin d'aide; en raison du ralentissement économique, il s'agit d'une première pour beaucoup d'entre elles. Les besoins sont urgents, et nous devons agir dès maintenant. »

Depuis le début de la pandémie, les demandes en nourriture, en logement et en aide concrète ont augmenté à un rythme accéléré et continuent à le faire. De nombreux emplacements de l'Armée du Salut constatent que la demande de services a doublé et, dans certaines régions, le nombre de personnes ayant besoin d'aide a presque quintuplé au cours de la dernière année.

Qu'il s'agisse d'offrir des paniers alimentaires ou d'aider à mettre des jouets et des vêtements sous le sapin des enfants dans le besoin, l'Armée du Salut offre une aide concrète à ceux qui font face à des défis importants, dont beaucoup découlent de la pandémie. L'an dernier, 233 000 personnes ont reçu de l'aide à Noël. À l'approche de l'hiver et de la période des Fêtes et alors que nous sommes toujours en plein cœur d'une pandémie mondiale, l'Armée du Salut s'attend à une nouvelle augmentation des besoins au cours des prochains mois. Les fonds recueillis dans le cadre de la campagne des marmites permettront à l'Armée du Salut d'aider les personnes vulnérables pendant les Fêtes et tout au long de l'année.

« C'est déchirant de constater qu'il y a des enfants dans notre collectivité qui n'ont pas assez à manger tous les jours, même à Noël, déplore le lieutenant-colonel Murray. Leurs parents ont du mal à joindre les deux bouts et n'ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins essentiels, encore moins d'acheter des cadeaux de Noël. »

Veuillez faire un don dès maintenant pour aider à offrir de la nourriture, des vêtements chauds, des jouets pour les enfants et des produits de première nécessité aux familles et aux personnes qui éprouvent des difficultés en cette saison. Vous ferez une différence. Peu importe le montant que vous donnerez, il apportera de l'espoir et de la joie de vivre aux personnes dans le besoin.

Étant donné les mesures de confinement dues à la pandémie et le nombre restreint de ses fameuses marmites de Noël dans les rues de tout le pays, l'Armée du Salut espère que les Canadiens qui ne peuvent pas faire un don en personne pourront en faire un en ligne à SalvationArmy.ca ou par téléphone au 1-800-SAL-ARMY (1-800-725-2769).

À propos de l'Armée du Salut :

L'Armée du Salut est un organisme chrétien international qui œuvre au Canada depuis 1882. Elle est aujourd'hui l'un des plus importants fournisseurs de services sociaux de première ligne au pays. L'Armée du Salut du Canada procure de l'espoir et du soutien aux personnes vulnérables dans 400 collectivités canadiennes et dans plus de 130 pays. Voici quelques-uns des programmes de services sociaux de l'Armée du Salut : soulagement de la faim des gens et familles dans le besoin au moyen de banques alimentaires et de programmes de distribution de repas, refuges pour les gens en situation d'itinérance et soutien aux personnes ayant besoin d'un logement, réinsertion sociale pour les gens aux prises avec des troubles liés à la consommation de substance, soins palliatifs ou de longue durée, distribution de paniers alimentaires et de jouets à l'occasion de Noël, programmes offerts après les classes, camps, et programmes de nutrition dans les écoles pour les enfants et les jeunes, ainsi que des cours de préparation à la vie quotidienne, notamment sur le budget, la cuisine pour la famille et la gestion de la colère. Lorsque vous donnez à l'Armée du Salut, vous investissez dans l'avenir des personnes marginalisées et laissées-pour-compte de votre collectivité.

Vous trouverez d'autres communiqués, des articles et des renseignements actualisés à l'adresse www.SalvationArmy.ca.

