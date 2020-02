L'Argentine accueille à bras ouverts les voyageurs chinois

Ce partenariat survient alors que l'Argentine multiplie les efforts pour accueillir davantage de touristes et accroître le nombre de voyageurs chinois cherchant des escapades inoubliables en Amérique latine afin de stimuler cette croissance.

« Le tourisme est l'un des aspects les plus importants de notre économie », affirme le Dr Matías Lammens, ministre argentin du Tourisme et des Sports. « Nous avons tant à offrir aux passionnés de sports, aux explorateurs de l'Antarctique et aux touristes. Nous avons très hâte de travailler avec Trip.com Group, le fournisseur de voyage de premier plan, pour faire connaître notre pays aux voyageurs de toute la planète. »

Trip.com Group, qui sert 400 millions d'utilisateurs dans le monde depuis ses plateformes, compte 300 millions d'utilisateurs sur le continent chinois seulement. Il a enregistré une hausse prometteuse des arrivées de ressortissants chinois en Argentine au cours des dernières années. Les données montrent qu'en 2019, les réservations de vols en direction de l'Argentine et les réservations d'hôtels ont toutes deux bondi de plus de 100 % en glissement annuel. C'est aussi l'une des destinations étrangères qui a connu la plus forte croissance par les clients des plateformes de Trip.com Group en 2018.

Accueillant des tournois de sports et de soccer de renommée mondiale et abritant de riches actifs naturels et des ressources culturelles exclusives, l'Argentine ne manque pas d'arguments pour promouvoir le pays auprès des touristes chinois. La distance, l'accessibilité et le coût, toutefois, ont nui par le passé au développement de l'industrie du tourisme venant de l'étranger. Dans le cadre du partenariat, les deux parties s'affaireront à améliorer la capacité du pays à accueillir les voyageurs chinois en provenance de l'étranger en établissant des concessions liées aux visas et en offrant des voyages organisés régionaux.

« Les touristes chinois ont un intérêt croissant envers les voyages complets et axés sur l'expérience », affirme James Liang, président de Trip.com Group. « Étant une destination exotique de l'Amérique latine qui propose une panoplie d'événements sportifs de calibre mondial et qui jouit d'une grande proximité avec l'Antarctique, l'Argentine recèle un immense potentiel pour devenir un centre de séjour et de vacances de longue durée ainsi qu'une destination essentielle faisant partie d'itinéraires régionaux. »

Le président de Trip.com Group, James Liang, ainsi que le ministre argentin du Tourisme et des Sports, le Dr Matías Lammens, ont aussi affirmé leur confiance envers les perspectives à long terme du tourisme, faisant valoir que les reculs actuels n'entraveront pas le développement des échanges personnes à personnes entre les deux pays. « L'Argentine accueille à bras ouverts les touristes chinois », soutient Lammens.

« Nous sommes reconnaissants de l'appui de l'Argentine lors de ce moment difficile, et nous sommes persuadés que l'industrie du tourisme connaîtra une reprise vigoureuse assortie d'une croissance durable et à long terme », déclare Liang.

À propos de Trip.com Group :

Trip.com Group est l'un des principaux fournisseurs de service de voyage à guichet unique regroupant Trip.com, Ctrip, Skyscanner et Qunar. Par l'entremise de ses plateformes, Trip.com Group permet aux partenaires locaux et aux voyageurs du monde entier d'effectuer, de manière informée et rentable, des réservations visant des produits et des services de voyage en rassemblant de façon détaillée l'information et les ressources de déplacement et grâce à une plateforme de transaction sophistiquée comprenant des applications mobiles, des sites Web et des centres d'assistance à la clientèle en fonction 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Fondé en 1999 et inscrit à l'indice NASDAQ depuis 2003, Trip.com Group est devenu l'une des marques de voyage les plus connues sur la planète et s'est donné la mission de « faire de chaque déplacement le voyage idéal ».

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1085010/Argentina_welcomes_Chinese_travellers_with_open_arms.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1084989/1_Logo.jpg

SOURCE Trip.com Group

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Personne-ressource pour les médias, (+86) 2134064880, poste 296588, [email protected], www.ctrip.com

Liens connexes

www.ctrip.com