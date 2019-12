L'AREQ appuie les personnes retraitées du Groupe Capitales Médias qui risquent de perdre 30 % de leur prestation de retraite

« Les quelque 150 retraités de GCM ont contribué à leur régime de retraite durant toute leur carrière, parfois durant plus de 40 ans, pour pouvoir bénéficier d'une rente décente. Or, si rien n'est fait, ils verront leurs revenus amputés de 30 % du jour au lendemain. Certaines personnes plus âgées parmi eux risquent même l'éviction de leur logement, car elles ne seront plus en mesure d'en assumer les coûts. C'est inacceptable et il faut agir comme société pour empêcher qu'une telle situation se produise », déplore Lise Lapointe, présidente de l'AREQ.