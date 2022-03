L'ARCQ salue le dépôt du projet de loi C-11 et invite à la diligence de tous dans son application

LONGUEUIL, QC, le 8 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement déposait récemment le projet de loi C-11 visant à moderniser la loi sur la radiodiffusion. L'Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec (ARCQ) tient à joindre sa voix aux nombreux organismes culturels et médiatiques qui ont reconnu que ce projet de loi était un pas dans la bonne direction. Le monde a évolué depuis la dernière révision de la loi au début des années 90 et une modernisation s'imposait.

Les plateformes numériques ont changé les règles du jeu, modifié les habitudes de consommation des contenus et permis l'arrivée massive de compétition aux médias traditionnels dont certains gros joueurs qui s'accaparent une part de marché toujours grandissante. En s'attaquant à ces questions, le projet de loi C-11 fait donc oeuvre utile en cherchant à permettre une équité dans le marché canadien et ce, afin que tous puissent avoir la marge de manoeuvre nécessaire pour pleinement jouer leur rôle et ainsi offrir aux citoyens canadiens des contenus pertinents, diverses et de qualité.



L'ARCQ souligne aussi les efforts mis pour mieux définir le rôle de l'élément communautaire au sein du paysage médiatique canadien dans le cadre du projet C-11. "Le système de radiodiffusion canadien est basé sur les éléments publics, privés et collectifs. Ces trois éléments sont complémentaires et il est essentiel que leurs rôles respectifs soient clairement définis afin que tous puissent contribuer aux objectifs de la loi" souligne François Carrier, président de l'ARCQ.



Les principes établis dans le nouveau projet de loi sont louable et, si l'ARCQ les accueille favorablement, elle le fait avec prudence. Au-delà des principes, il appartiendra principalement à un CRTC renforcé de concrétiser sa mise en application. "Entre la ratification de cette loi et sa mise en place sur le terrain par le CRTC, nous avons besoin d'une vision claire sur l'écosystème médiatique canadien, sur le rôle de chacune de ses composantes dans la réalisation de cette vision" poursuit M. Carrier.



L'ARCQ appelle donc l'ensemble des partis à coopérer à l'analyse et la bonification de ce projet de loi pour en favoriser son adoption. Elle travaillera aussi de concert avec tous les acteurs afin de s'assurer que la mise en place de cette nouvelle législation mise sur la complémentarité des différentes composantes du système et leur donne les moyens de jouer leur rôle auprès des citoyens canadiens sur le plan local, régional et national.

