L'AQTIS section locale 514 AIEST salue la décision du gouvernement

MONTRÉAL, le 6 janv. 2021 /CNW Telbec/ - L'Association québécoise des techniciens et techniciennes de l'image et du son (AQTIS), section locale 514 AIEST, affiliée à la FTQ, reçoit avec beaucoup de reconnaissance la décision du gouvernement de maintenir les productions télévisuelles, cinématographiques et publicitaires. Cette décision confirme que la culture est plus que jamais un service essentiel. Alors que les gens sont confinés à la maison, ils consomment davantage de contenu d'information et de divertissement produit chez nous.

Avec les producteurs et le Bureau du Cinéma et de la Télévision du Québec, l'AQTIS section locale 514 AIEST a travaillé en étroite collaboration avec la CNESST et la Santé publique pour s'assurer de prendre toutes les mesures nécessaires et adéquates. Malgré le fait que l'industrie de la production tourne à plein régime depuis le mois de juillet, il n'y a eu aucun arrêt de tournage en date d'aujourd'hui. Des visites régulières sont effectuées sur les plateaux et une communication constante avec les techniciennes et techniciens est maintenue pour les rassurer et pour les inciter à la plus grande des prudences. La collaboration entre les différents intervenants du secteur de la production est sans faille et elle le demeurera pour garantir un environnement sécuritaire et minimiser les risques de contamination.

« Nos techniciennes et techniciens sont ravis de l'annonce du gouvernement. Le maintien des productions en cours et à venir est vital pour les 7000 membres qui composent avec une réalité de travailleurs pigistes. L'arrêt des plateaux de tournage aurait eu des effets dévastateurs pour nos gens et leurs familles », déclare Christian Lemay, président de l'AQTIS section locale 514 AIEST.

« Nous recevons l'annonce du gouvernement avec beaucoup de gratitude et de soulagement. Notre calendrier de production promet une grosse saison. Si les activités sont maintenues, l'année 2021 s'annonce comme la meilleure des dernières décennies en qualité et en quantité, tant en termes de production domestique qu'étrangère », affirme Gilles Charland, directeur général de l'AQTIS section locale 514 AIEST.

À propos de l'AQTIS section locale 514 AIEST

L'Alliance québécoise des techniciens et des techniciennes de l'image et du son (AQTIS) section locale 514 AIEST, affiliée à la FTQ, est l'association reconnue pour représenter quelque 7 000 artisans pigistes de plus de 200 métiers liés à la conception, la planification, la mise en place ou la réalisation d'une production audiovisuelle. Elle représente, défend et soutient leurs intérêts auprès des différents interlocuteurs, leur offre un filet social et négocie des ententes collectives précisant les conditions de travail qui doivent s'appliquer à eux.

