L'AQTIS salue la décision de réviser les lois sur le statut de l'artiste

MONTRÉAL, le 9 déc. 2019 /CNW Telbec/ - L'AQTIS voit dans l'annonce de réviser les lois sur le statut de l'artiste une réponse favorable à sa demande formulée conjointement avec d'autres associations représentatives du milieu le 3 septembre 2019.

La LSA qui a été adoptée en 1987 puis modifiée en 2009 ne correspond plus à de nombreux égards à la réalité de l'industrie. Comme l'a déclaré le directeur général de l'AQTIS, Gilles Charland : « Il fallait un certain courage politique et une vision de la place des arts dans la société pour s'attaquer à la révision de ces lois. Nous en sommes très satisfaits et assurons le gouvernement que nous collaborerons aux consultations sur le sujet. »

« L'annonce à l'effet que les ex-ministres de la Culture et des Communications, mesdames Liza Frulla et Louise Beaudoin, seront en charge de l'exercice de consultation semble de bon augure. Elles connaissent bien le milieu, les parties prenantes, l'importance de l'industrie et de son rayonnement pour le Québec et ont prouvé à quel point la culture leur tient à cœur, » a poursuivi M. Charland.

La création culturelle au Québec représente 3,5 % du PIB, elle est portée par des milliers d'artistes, d'artisans et de professionnels. Elle mérite mieux comme encadrement que deux vieilles lois qui datent d'avant le numérique.

L'Alliance québécoise des techniciens et des techniciennes de l'image et du son (AQTIS) est l'association reconnue pour représenter quelque 6 000 artisans pigistes de plus de 150 métiers liés à la conception, la planification, la mise en place ou la réalisation d'une production audiovisuelle.

