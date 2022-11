L'AQPAMM devient Arborescence

MONTRÉAL, le 11 nov. 2022 /CNW Telbec/ - C'est à l'occasion de la Semaine de la proche aidance qui se tient du 7 au 11 novembre que l'Association québécoise des parents et amis de la personne atteinte de santé mentale (AQPAMM) a dévoilé hier soir sa nouvelle identité. L'AQPAMM est devenue Arborescence. En plus de changer de nom, l'organisme met à jour son logo et son site web .

L'AQPAMM, maintenant appelé Arborescence, accompagne les jeunes, les familles, les proches et les milieux de travail pour qu'ils puissent mieux soutenir leurs proches et collègues vivant avec un problème de santé mentale. « Nous tenions à évoquer ce système relationnel que nous accompagnons depuis maintenant plus de 40 ans et évoquer les liens que nous tissons avec nos membres et nos clients et les liens qui les unissent aux personnes qu'eux-mêmes soutiennent », explique le directeur général d'Arborescence, David Ford Johnson.

La symbolique derrière la nouvelle identité fait à la fois écho à un réseau de neurones et à un arbre. « Arborescence comme un réseau de neurones, connectées entre elles et s'échangeant de l'information, comme le fait une communauté. Arborescence parce qu'autour de la personne vivant avec un trouble de santé mentale il y a tout un réseau, comme les racines et les branches se rattachant au tronc pour composer l'arbre », détaille le directeur général.

L'organisme offre des outils pour renforcer le pouvoir d'agir et augmenter le mieux-être des proches aidants de personnes vivant avec un problème de santé mentale. L'an dernier, l'AQPAMM a accompagné plus de 3 000 personnes. En plus de ses services généraux, l'organisme offre des services aux proches aidants de personnes aînées, des services jeunesse aux proches aidants de 13 à 25 ans et aux milieux qui les accompagnent, une ligne d'écoute soutenue par des pairs aidants famille, ainsi que de l'accompagnement aux gestionnaires, spécialistes des ressources humaines et employeurs des milieux communautaire et privé.

