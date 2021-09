L'AQICESH et le CRISPESH présentent les bons coups pour soutenir à distance les étudiant.e.s en situation de handicap (ÉÉSH)

MONTRÉAL, le 31 août 2021 /CNW Telbec/ - L'AQICESH et le CRISPESH se réjouissent de présenter le fruit de leur collaboration: un recueil des pratiques de soutien virtuelles mises en place par les conseillères et conseillers aux ÉÉSH. La pandémie de COVID-19 a fait ressortir plusieurs enjeux en matière d'enseignement et de soutien à distance et les membres de l'AQICESH ont dû faire preuve de créativité pour maintenir et adapter le soutien aux ÉÉSH. Le CRISPESH a analysé leurs pratiques de soutien à distance mises en place en temps de pandémie.

Davantage que des recommandations, le rapport présente les « bons coups » identifiés par les conseillers et conseillères. Il se veut une boîte à idées que ces derniers pourront utiliser pour bonifier leur pratique. Dans le cadre de cette étude, la perspective des ÉÉSH n'a pas pu être recueillie pour des raisons de faisabilité.

Sur la base des observations issues de cette étude, quelques suggestions pourront aider à bonifier la pratique des conseillères et conseillers, par exemple:

Favoriser la mise en place de pratiques qui permettent d'anticiper les besoins des ÉÉSH et d'y répondre;

Structurer et systématiser ces pratiques dans les services;

Constituer une banque de ressources (documents, sites web, capsules vidéo) que les conseillères et conseillers pourront utiliser pour guider et soutenir les ÉÉSH selon les besoins identifiés. Cette démarche permettrait de mutualiser les ressources entre les différents services et de pallier le manque de temps pour le développement de nouvelles ressources.

À propos de l'AQICESH

L'AQICESH a pour mission de valoriser et diffuser les outils et pratiques en lien avec l'expertise professionnelle de ses membres.

À propos du CRISEPSH

Le CRISPESH - est un centre collégial de transfert (CCTT) en pratiques sociales novatrices issu d'un partenariat entre le cégep du Vieux Montréal et le collège Dawson. Le CRISPESH a pour mandat de contribuer à l'avancement des connaissances, au développement et à la promotion de pratiques sociales favorisant l'inclusion scolaire, sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap par des activités de recherche appliquée, de transfert, de formation et d'évaluation.

