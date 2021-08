L'AQIC annonce la nomination de son nouveau directeur général

MONTRÉAL, le 17 août 2021 /CNW Telbec/ - L'association québécoise de l'industrie du cannabis (AQIC) est heureuse d'annoncer la nomination de M. Pour Pierre Leclerc en tant que directeur général de l'organisation.

Grâce à sa riche expérience en politique provinciale, M. Leclerc est un conseiller stratégique de haut niveau en plus de cumuler plus de vingt ans d'expérience comme entrepreneur et gestionnaire. Il a notamment occupé le poste de directeur de cabinet au gouvernement du Québec ou il a travaillé activement à la première législation québécoise encadrant le cannabis.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, M. Leclerc s'investira dans plusieurs dossiers prioritaires pour les membres de l'AQIC, tels que les obstacles liés à l'exploitation dans l'économie légale auxquels sont confrontés les producteurs de cannabis autorisés du Québec. Grâce a ses habilités en relations publiques et gouvernementales, M. Leclerc s'assurera que l'AQIC continue de jouer un rôle de premier plan comme interlocuteur de l'industrie auprès des gouvernements et des parties prenantes.

Nous lui souhaitons la meilleure des chances dans ses nouvelles fonctions.

M. Leclerc peut être joint par courriel à [email protected] ou par téléphone au 418 572-9361

À propos de l'AQIC

L'Association québécoise de l'industrie du cannabis (AQIC) représente les entreprises du Québec qui sont règlementées par la Loi sur le cannabis ou qui s'y préparent. Elle offre à ses membres un forum de réflexion sur les enjeux qui touchent l'industrie québécoise de ce secteur et agit comme interlocuteur constructif auprès des instances gouvernementales et des parties prenantes. L'AQIC vise le développement responsable d'un cadre règlementaire adapté au Québec, et ce, dans l'atteinte des objectifs de santé et de sécurité publiques visés par la légalisation du cannabis, soit la réduction des méfaits associés à la consommation par l'offre de produits de qualité soumis à de rigoureux contrôles et la redirection de la vente de cannabis vers l'économie licite. Pour de plus amples informations, consultez le www.aqic.ca.

Renseignements: Demandes médias et services aux membres: Caroline Shevlin, coordonatrice, Association québécoise de l'industrie du cannabis (AQIC), 514 834-9233, [email protected]

