L'AQCS remet son Prix Cadre scolaire émérite 2024

QUÉBEC, le 5 déc. 2024 /CNW/ - Des cadres scolaires engagé•es pour la réussite éducative, dont les réalisations et les expertises font une différence au quotidien dans leurs organisations, ont reçu le Prix Cadre scolaire émérite 2024. Cette distinction est remise chaque année par l'Association québécoise des cadres scolaires (AQCS).

Le dévoilement des lauréat•es a été effectué lors d'une cérémonie virtuelle soulignant la Journée des cadres scolaires 2024. Le public peut en faire l'écoute sur la chaîne YouTube de l'AQCS.

« Quelle fierté de découvrir les parcours de ces gestionnaires, et de mieux faire connaître au public leurs mandats si variés. Leurs pratiques ont un impact sur la réussite éducative des élèves, partout au Québec. Chapeau à ces cadres scolaires! », mentionne M. Jean-François Parent, président-directeur général de l'AQCS.

Lauréat•es du Prix Cadre scolaire émérite 2024

, directeur, Service de l'organisation scolaire, Centre de services scolaire de Montréal. La gestion proactive de M. Desjardins brille particulièrement dans le contexte montréalais, où il sait faire face à des défis tels que des fermetures d'écoles, des relocalisations, des grèves de transport et l'immigration massive. Il a su bâtir des équipes fortes pour les secteurs stratégiques sous sa responsabilité, soit les bureaux de l'organisation scolaire et de l'accueil; de la planification et de la gestion des espaces; des services alimentaires, du transport scolaire et du service de garde. Catégorie Réalisation d'équipe : l'équipe du projet École secondaire de demain, Centre de services scolaire de Laval : Jean-Sébastien DesRosiers, Maxime Mongeon , Amiel Aguerre-Pagé, Isabelle Beaudry , Stéphane Fournier , Mélanie Pouliot, Chantal Beauchemin , Stella Duval , Annie Goyette , Lucie Boissonneault , Richard Lambert , Jean-Sébastien Côté, Stéphane Pigeon, Nathalie Frappier . À partir des résultats d'un vaste sondage et de deux consultations publiques, ces cadres ont renouvelé l'offre de services au secondaire du CSS de Laval , afin de favoriser la persévérance scolaire, la motivation et la réussite de tous les élèves. Un projet étalé sur quatre ans, structuré en 10 chantiers distincts, et qui a exigé la collaboration et la rigueur de tous les gestionnaires du CSS de Laval .

Profil de l'AQCS

Plus grande association québécoise de cadres scolaires ralliant au-delà de 3 400 membres aux champs d'expertises diversifiés, l'AQCS contribue à l'avancement du réseau scolaire public, œuvre à l'amélioration des conditions d'emploi et au respect des droits de ses membres et assure le développement de leurs compétences professionnelles. Nos membres évoluent au sein des 72 centres de services scolaires et commissions scolaires francophones et anglophones du Québec.

SOURCE Association québécoise des cadres scolaires (AQCS)

Source : Josée St-Hilaire, coordonnatrice aux communications, AQCS, 418 654-0014, poste 224