L'AQCS propose l'expertise de ses 3 000 membres pour concrétiser le « plan de match » du ministre de l'Éducation

QUÉBEC, le 26 janv. 2023 /CNW Telbec/ - L'Association québécoise des cadres scolaires (AQCS) accueille positivement le plan d'action pour le réseau de l'éducation présenté par le ministre Bernard Drainville. Parmi les priorités identifiées, celles liées au parc immobilier scolaire, à la pénurie de personnel et à la performance du réseau sont depuis longtemps sous la loupe des cadres scolaires.

Privilégier l'entretien des bâtiments

Bien que les projets quant aux infrastructures scolaires évoqués par le ministre représentent des besoins criants au cœur du réseau, la réalité du secteur de la construction constitue un frein. « Les coûts des matériaux et la capacité en matière de main-d'œuvre compromettent la réalisation de bon nombre de projets de construction et de rénovation. Avant tout, l'AQCS rappelle que l'entretien des bâtiments scolaires devrait figurer en tête de liste des priorités du ministère. Le financement pour l'entretien doit être revu et planifié avec la même vision que le budget de construction. Nous continuerons de proposer l'expertise de nos membres cadres scolaires pour ce faire », indique M. Jean-François Parent, président-directeur général de l'AQCS.

Revoir la reddition de comptes

L'AQCS est en faveur de mesures pour l'amélioration de la performance du réseau de l'éducation. « Nous nous préoccupons toutefois de la lourdeur de la reddition de comptes reposant sur les épaules des cadres scolaires. Si le ministre souhaite accéder à plus de données, il sera essentiel de se pencher sur l'opérationnalisation d'une telle collecte et des voies de communication. Notre Association tend la main à M. Drainville pour planifier le tout », mentionne M. Parent.

Trouver des solutions à la pénurie de personnel

L'AQCS salue la volonté ministérielle d'accélérer l'accès à un brevet d'enseignement. Cette excellente nouvelle devrait inspirer d'autres avenues pour le recrutement et la rétention, car la pénurie affecte toutes les catégories de personnel dans le réseau, incluant les cadres scolaires.

Augmenter le budget de la formation professionnelle

La modernisation du secteur de la formation professionnelle (FP), enjeu majeur relevé par l'AQCS depuis de nombreuses années, semble aussi préoccuper le ministre. « Nous estimons que c'est par un financement adéquat, adapté localement selon les besoins du marché du travail, que la FP pourra rayonner. L'explosion du coût des matériaux et la taille des cohortes, différente d'une région à l'autre, complexifient l'offre en FP. Nous comptons sur le ministre pour hausser les budgets réservés à ce secteur », souligne le président-directeur général de l'AQCS.

Le français, une priorité

L'Association québécoise des cadres scolaires (AQCS) est en parfait accord avec l'importance accordée à la qualité du français écrit des élèves québécois. « Une langue riche, évolutive et valorisée est un indicateur d'une société dynamique », soutient M. Parent.

Profil de l'AQCS

L'Association québécoise des cadres scolaires (AQCS) représente plus de 3 000 cadres œuvrant au sein des 72 centres de services scolaires et commissions scolaires du Québec. Ils sont le rouage essentiel du réseau scolaire québécois. Ils occupent des fonctions de conseil et d'encadrement dans les centres administratifs, les centres d'éducation aux adultes et de formation professionnelle et les écoles primaires et secondaires.

