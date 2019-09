L'Appui encourage les proches aidants à tirer profit des ressources mises à leur disposition

Quelques statistiques Au Québec, 35% de la population adulte est proche aidant d'aîné, fournissant de l'aide ou du soutien à un proche de 65 ans ou plus en perte d'autonomie. Depuis 2016, le pourcentage de proches aidants se reconnaissant comme tel a connu une hausse de 4 points, représentant une augmentation notable. Cette évolution progressive est particulièrement marquée parmi ceux apportant une aide entre 5 h et 9 h par semaine, passant de 68% en 2016, à 81% en 2019. Le directeur général de l'Appui national, Guillaume Joseph, voit cette croissance comme un succès:

« Nous sommes très heureux de voir que de plus en plus de proches aidants reconnaissent leur rôle. Notre objectif est de les outiller dès le début de leur cheminement, de s'assurer qu'ils obtiennent le soutien physique et émotionnel nécessaire avant qu'ils ne s'épuisent. »

Utilisation des ressources

Parmi les ressources utilisées par les proches aidants d'aînés, on trouve notamment les services d'information (21%), les services d'aide à domicile et de soutien pour les soins du quotidien (21%) et les services d'assistance pour le transport du proche aidé (20%). Guillaume Joseph, expose les motifs pouvant limiter l'utilisation des services offerts:

« Certains proches aidants culpabilisent à l'idée de faire appel à autrui pour prendre soin d'un être aimé. D'autres ont l'impression qu'ils ne seront pas éligibles à de l'aide puisqu'ils ne consacrent que quelques heures par semaine à leur proche. Pourtant, ces perceptions sont parfois en décalage avec la réalité: l'offre de services est très variée, s'adaptant à la réalité et aux besoins de l'aidant. »

À titre d'exemple, des freins tels que la méconnaissance des ressources (38%), les coûts reliés à certains services (24%), le manque de temps (26%) et le fait de ne pas se sentir concerné par l'offre (29%) ont été mentionnés par les proches aidants n'ayant pas recours à du soutien externe.

Le service Info-aidant

Une panoplie de services sont disponibles à travers le Québec, quel que soit le volume d'aide offert, que l'aidé demeure avec l'aidant ou non. Le service Info-aidant (SIA) de l'Appui peut référer les proches aidants d'aînés vers différents types de services disponibles pour eux: groupes d'entraide et de soutien, services de répit, aide à domicile, information et documentation, formation, transport ... Un répertoire des organismes et des services offerts est par ailleurs disponible sur lappui.org.

Le service Info-aidant propose un accompagnement personnalisé, gratuit et confidentiel au bout du fil au 1.855.852.7784 ou à bout de clic au info-aidant@lappui.org

Ambassadrice de la campagne

L'Appui est fier de pouvoir compter sur Marie-Claude Barrette à titre d'ambassadrice pour la relance de sa campagne "Du soutien à portée de main". Sensible à la réalité de la proche aidance et dédiée à mettre en lumière les enjeux du quotidien, Madame Barrette a été une voix pour les proches aidants à travers son parcours professionnel. À la barre de l'émission Deux filles le matin, elle a consacré du contenu télévisuel au sujet de la proche aidance, en plus d'être porte-parole de nombreux organismes et campagnes appuyant les aînés.

À propos de l'Appui

Fondé en 2009, l'Appui pour les proches aidants d'aînés est un organisme à but non lucratif financé par le Gouvernement du Québec et la Famille Lucie et André Chagnon. Le mandat principal de l'Appui pour les proches aidants d'aînés consiste à soutenir le déploiement de services d'information, de formation, de soutien psychosocial et de répit, par le financement des organismes présents dans les millieux. L'Appui agit aussi à titre d'agent de mobilisation et de concertation des différents acteurs qui se consacrent au soutien des proches aidants d'aînés et qui participent à améliorer leur qualité de vie. Cette mission est réalisée nationalement, mais aussi grâce à 17 Appuis régionaux déployés partout au Québec, ainsi qu'à une entente spécifique de développement pour les Terres-Cries-de-la-Baie-James.

