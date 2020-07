L'APPSQ s'attaque à la surcharge de travail chez les pharmaciens salariés

MONTRÉAL, le 21 juill. 2020 /CNW Telbec/ - L'Association professionnelle des pharmaciens salariés du Québec (APPSQ) s'attaque aujourd'hui à la surcharge de travail en pharmacie, inquiète de l'impact du phénomène sur l'accessibilité aux soins et sur la santé des pharmaciens salariés.

Depuis plusieurs années, les responsabilités professionnelles inhérentes au pharmacien sont de plus en plus importantes. Plusieurs éléments expliquent ce phénomène : vieillissement de la population, complexification des thérapies médicamenteuses, diversification des actes cliniques que peut poser un pharmacien, entre autres. Les pharmaciens salariés sont donc de plus en plus sollicités de la part de leurs patients et des autres professionnels de la santé.

Avec l'arrivée imminente de la loi 31, l'APPSQ s'inquiète du manque d'adéquation entre les responsabilités professionnelles du pharmacien salarié et sa charge de travail. « L'APPSQ se réjouit de l'arrivée de la loi 31, qui permettra la réalisation de nouveaux actes cliniques par les pharmaciens. Ces actes, tel que la vaccination, permettront d'augmenter l'accessibilité aux soins de santé de première ligne pour nos patients » explique la présidente de l'APPSQ, Karina Savoie. « L'arrivée de nouveaux services pharmaceutiques aura cependant comme effet d'augmenter la pression sur les pharmaciens salariés. Même avant l'arrivée de ces nouveaux actes, trois pharmaciens sur quatre affirmaient que la charge de travail avait un impact sur leur propre santé », ajoute-elle.

Selon l'Enquête sur la rémunération, les environnements de travail et la santé globale des pharmaciens salariés du Québec menée par l'APPSQ en novembre 2019, 97% des pharmaciens salariés jugent que la charge de travail actuelle nuit à l'instauration de nouvelles activités. Il est donc primordial de se pencher sur cette problématique afin de garantir l'implantation de ces nouvelles activités et en assurer l'accès optimal pour les patients.

L'APPSQ invite donc les différents acteurs du milieu à reconnaitre la surcharge de travail que vivent les pharmaciens salariés et à collaborer étroitement afin d'établir des solutions concrètes facilitant le travail du pharmacien. L'Association tient notamment à prioriser certaines interventions, notamment dans les sphères de l'évolution des outils technologiques et cliniques, la surcharge administrative, les rôles et les responsabilités des divers intervenants dans le circuit du médicament, la planification de la main-d'oeuvre et l'organisation du travail.

À propos de l'APPSQ

L'Association professionnelle des pharmaciens salariés du Québec est une association professionnelle indépendante créée sous forme d'un organisme à but non lucratif et dont les fonds proviennent principalement de la cotisation des membres. Le regroupement a été mis sur pied en 2015 afin de rallier les pharmaciens salariés québécois de tous les milieux de pratique à l'avancement de la profession. L'adhésion à l'APPSQ se fait sur une base volontaire dans un but rassembleur. Pour en savoir plus, visitez le https://appsq.org/

SOURCE Association professionnelle des pharmaciens salariés du Québec

Renseignements: Karina Savoie, Présidente, 438 889-6228, [email protected]

Liens connexes

yahoo.fr