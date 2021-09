L'événement virtuel de la série « Tech Talks » abordera la manière dont les entreprises peuvent innover dans l'infrastructure de TI en milieu de travail afin d'améliorer l'expérience des utilisateurs et de réduire leurs coûts

HEBRON, Kentucky, 7 septembre 2021 /CNW/ - Pomeroy a annoncé aujourd'hui son plus récent événement virtuel de la série « Tech Talks », « The Journey to Zero - Accelerating Digital Transformation » (Le parcours graduel pour accélérer la transformation virtuelle), qui mettra l'accent sur la façon dont les entreprises peuvent tirer parti de l'innovation pour éliminer les problèmes techniques coûteux engendrés par les utilisateurs, tout en améliorant considérablement l'expérience en milieu de travail de ces derniers.

Les entreprises ont souvent de la difficulté à faire progresser de façon mesurable leur transformation numérique visant à améliorer leurs résultats commerciaux et à leur permettre d'offrir une expérience utilisateur plus harmonieuse. Cela est généralement dû au fait que la transformation numérique n'est pas envisagée comme un parcours de TI devant être effectué graduellement et que les entreprises ne disposent pas d'une feuille de route pratique pour guider l'innovation.

Pomeroy organise un événement virtuel de 30 minutes qui aura lieu le 29 septembre de 13 h à 13 h 30 HE (de 10 h à 10 h 30 HP). Il portera sur la façon dont les entreprises peuvent accélérer leur processus de transformation numérique et les résultats concrets obtenus dans le cadre d'un essai interne y seront présentés. Ceux-ci comprennent une réduction de 50 % du nombre de billets générés par les utilisateurs, une augmentation de 100 % des billets résolus de façon proactive et une amélioration de 25 % de la couverture de sécurité. Bien entendu, il faut s'attendre à ce que d'autres entreprises obtiennent des résultats différents en raison de la nature unique de leurs environnements respectifs.

« Nous sommes heureux de partager avec nos clients et d'autres entreprises les résultats que nous avons obtenus en nous servant nous-mêmes de cobayes pour démontrer ce qui est réalisable en matière d'amélioration numérique, a déclaré Holly Clark, vice-présidente de la technologie à Pomeroy et coanimatrice de l'événement. Comme nous avons mis en œuvre ce processus de transformation nous-mêmes, nous pouvons montrer à d'autres comment suivre une feuille de route qui guidera leur parcours d'amélioration opérationnelle et leur offrira une valeur commerciale mesurable. »

Suivez Pomeroy sur Twitter, LinkedIn et Facebook.

À propos de Pomeroy

Pomeroy collabore avec ses clients pour leur offrir des solutions intégrées qui permettent la création d'un milieu de travail numérique. Nous comprenons l'interdépendance entre les utilisateurs finaux d'aujourd'hui, les réseaux sur lesquels ils se fient pour rester connectés et productifs, et les données essentielles dont ils ont besoin pour obtenir des résultats commerciaux positifs. Nos solutions globales permettent la création d'un milieu de travail numérique intelligent, hautement accessible, pleinement fonctionnel et entièrement connecté grâce à un portefeuille complet de services gérés qui comprend le lieu de travail, le réseau, les environnements de TI hybrides, la dotation en personnel technique et une gamme complète de services d'approvisionnement et de logistique. Pour en savoir plus, visitez le site https://pomeroy.com/.

Personne-ressource pour les médias

Michael James - 859 657.2109

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1575885/pomeroy_workplace_optimized_Logo.jpg

SOURCE Pomeroy Technologies, LLC

Liens connexes

https://www.pomeroy.com