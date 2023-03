CHATHAM, ON, le 31 mars 2023 /CNW/ - TekSavvy Solutions Inc. (TekSavvy) est déçue de la décision prise aujourd'hui par le ministre de l'Innovation, M. Champagne, d'approuver la plus importante transaction de télécommunications de l'histoire du Canada, soit la fusion Rogers-Shaw et la vente connexe de Freedom Mobile de Shaw à Vidéotron de Québecor.

TekSavvy headquarters. Chatham, ON. March 4, 2022. Nick Kozak Photo. (Groupe CNW/TekSavvy Solutions Inc.)

En approuvant la transaction, le ministre Champagne a fait fi des conseils du Bureau de la concurrence, du Comité de l'industrie de la Chambre des communes et de la vaste majorité des Canadiens, qui ont tous exprimé leur vive opposition. Il a également manqué à un engagement qu'il avait pris l'automne dernier, à savoir qu'il attendrait que la loi soit claire au sujet de la fusion avant de rendre sa décision finale.

Pas plus tard que la semaine dernière, le CRTC a ouvert une enquête sur les ententes anticoncurrentielles de services de télécommunication de gros au cœur de la fusion. TekSavvy conteste ces ententes illégales après que Rogers ait confirmé qu'elle accordera à Vidéotron un accès à son réseau à large bande à des tarifs préférentiels inférieurs aux tarifs réglementés du CRTC, ce qui permettra à l'oligopole de se débarrasser des quelques plus petits concurrents qui restent.

« Le ministre a approuvé cette fusion anticoncurrentielle malgré l'enquête en cours du CRTC, a déclaré Peter Nowak, vice-président des perspectives et de l'engagement de TekSavvy. En pleine crise du coût de la vie, cette décision consolide davantage le marché canadien des télécommunications et garantit des prix encore plus élevés aux consommateurs. »

TekSavvy affirme depuis longtemps que l'approbation fédérale de la fusion doit être subordonnée à la mise en œuvre préalable de la décision prise par le CRTC en 2019 de réduire les tarifs de gros réglementaires. Toutefois, en mai 2022, le ministre Champagne a refusé de mettre en œuvre cette décision du CRTC et a plutôt approuvé des tarifs beaucoup plus élevés, comme le demandaient Rogers, Shaw, Vidéotron et d'autres.

Moins de 12 mois plus tard, Shaw et Freedom Mobile ne sont que les derniers dominos à tomber dans l'effondrement rapide et continu de la concurrence dans le secteur des télécommunications au Canada. La fusion fait suite à l'acquisition par Bell d'Ebox, de Distributel et de Primus, à l'achat par Vidéotron de V-Media, à l'acquisition par Telus de Start.ca et d'Altima, et à l'acquisition par Cogeco d'Oxio, entre autres.

TekSavvy espère que l'enquête du CRTC sur les ententes de gros illégales de Rogers et de Vidéotron donnera lieu à des mesures concrètes et mettra fin au démantèlement de la concurrence sur le marché des télécommunications.

