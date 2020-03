L'apport bénéfique des joueurs régionaux à la concurrence est indéniable

MONTRÉAL, le 5 mars 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie a annoncé cet après-midi son plan visant à réduire les prix des services sans fil et à favoriser la concurrence. Vidéotron est heureuse de constater que le gouvernement canadien reconnait une fois de plus l'importance capitale qu'ont les joueurs régionaux dotés d'infrastructures dans le marché de la mobilité, et accueille favorablement la décision du gouvernement de leur réserver des fréquences lors de la prochaine enchère de spectre.

Rappelons que depuis l'arrivée de Vidéotron sur le marché de la mobilité en 2010, la baisse des prix a été plus marquée au Québec que n'importe où ailleurs au pays. Le Bureau de la concurrence affirme d'ailleurs que les prix sont de 35 % à 40 % plus bas dans un secteur où un quatrième joueur fort est établi. En novembre dernier, le Bureau concluait que les concurrents régionaux dotés d'infrastructures comme Vidéotron perturbent de plus en plus le paysage de l'industrie des services sans fil au Canada.

Vidéotron est favorable à des mesures permettant l'émergence ou le renforcement de quatrièmes joueurs forts dotés d'infrastructures dans le marché de la mobilité. À cet effet, Vidéotron souhaite saluer la volonté du gouvernement fédéral de réserver des fréquences pour les joueurs régionaux lors de la prochaine enchère de spectre prévue d'ici la fin de l'année 2020, témoignant ainsi de l'importance de maintenir un modèle de concurrence basée sur les infrastructures qui favorise des gains durables pour les consommateurs canadiens. Tant et aussi longtemps que le gouvernement misera sur les joueurs régionaux dotés d'infrastructures, Vidéotron continuera d'offrir aux consommateurs un réseau à la hauteur de leurs attentes et de stimuler l'innovation sur le territoire qu'elle dessert.

« La présence d'un quatrième joueur régional fort doté de ses propres infrastructures est ce qu'il y a de mieux pour les consommateurs. La présence de Vidéotron au Québec en est un exemple parfait. Nous sommes fiers du réseau de classe mondiale que nous avons mis sur pied au cours des dix dernières années, permettant une concurrence réelle et durable, et nous continuerons d'innover afin d'offrir aux Québécois les meilleurs prix, les meilleurs services et les meilleurs produits sur le marché. »

- Jean-François Pruneau, président et chef de la direction de Vidéotron

Vidéotron (www.videotron.com), filiale à part entière de Québecor Média Inc., est une société intégrée de communications œuvrant dans les domaines de la télédistribution, du divertissement, des services d'accès Internet, de la téléphonie et de la téléphonie mobile. Vidéotron est un chef de file en nouvelles technologies, grâce notamment à sa plateforme de divertissement et de gestion du domicile Helix. Au 30 septembre 2019, Vidéotron comptait 1 545 200 clients abonnés à son service de télédistribution. Quant au service de vidéo sur demande par abonnement Club illico, le nombre de ses abonnés s'élevait à 443 500. Vidéotron est également le numéro un de l'Internet haute vitesse au Québec avec 1 724 300 clients abonné à ses services par modem câble au 30 septembre 2019. À cette date, Vidéotron avait activé 1 288 700 lignes de son service de téléphonie mobile et assurait le service de téléphonie par câble à 1 052 700 foyers et organisations du Québec. Vidéotron s'est également taillé une place de choix au prestigieux palmarès des meilleurs employeurs à Montréal.

