En cette ère pandémique, l'entreprise en pleine expansion propose des solutions peu coûteuses pour assurer la santé et la sécurité des employés et mieux gérer le télétravail

LÉVIS, QC, le 16 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Mobile-Punch, une application mobile destinée aux PME de tous les secteurs d'activité, notamment du domaine de la construction et des secteurs connexes, fête ses 5 ans en offrant une version bonifiée qui simplifie davantage la gestion du temps et maximise les économies de toutes sortes. En plus de ses fonctions de calcul des heures de travail en temps réel, de pointage, de géolocalisation des employés, de gestion de projets et des horaires, de répartition et d'émission de bons de travail, Mobile-Punch a récemment innové en intégrant un questionnaire de vérification de l'état de santé des travailleurs et en proposant une solution de gestion des employés en télétravail.

Mobile-Punch s'avère l'outil idéal pour les PME afin d'amorcer un virage numérique, et ce, à peu de frais. Cette application simple d'utilisation permet d'accroître la productivité des entreprises et d'éviter les erreurs coûteuses. Tout se fait en infonuagique, sans risque de surcharge du réseau lors des périodes de pointe, et on peut accéder à l'application sans Wi-Fi, ce qui peut être très utile dans les endroits reculés.

À ce jour, plus de 1200 PME et 26 000 utilisateurs/jour se servent de Mobile-Punch partout au Canada, et plus récemment, ailleurs dans le monde. L'application est d'ailleurs compatible avec la majorité des logiciels comptables (Acomba, Acceo, Avantage, Maestro, CTRL, SAGE) et services de paie tel que EmployeurD (service de paie Desjardins), Nethris et autres.

Le formulaire COVID pour les employés

Afin d'assurer le respect des normes mises en place par la CNESST en ce qui concerne la santé et la sécurité au travail, Mobile-Punch a intégré à son application mobile un questionnaire sur les symptômes de la COVID. Ce formulaire peut être rempli quotidiennement par chaque employé à partir de n'importe quel appareil mobile. Depuis sa mise en place en avril dernier, plus de 950 000 formulaires ont été remplis.

« Les employeurs sont tenus d'instaurer des mesures afin d'identifier les travailleurs qui pourraient avoir des symptômes de la COVID-19 avant leur arrivée sur le lieu de travail. Notre formulaire répond aux exigences de la CNESST en ce qui concerne la Loi sur la santé et la sécurité du travail dans le contexte de la COVID-19. Il vise à soutenir les petites et moyennes entreprises, particulièrement dans le secteur de la construction et des métiers connexes dans la protection des employés et des clients », explique Jérôme Guay, président et fondateur de Mobile Punch.

Une solution efficace pour la gestion du télétravail

La pandémie a certainement accéléré le virage technologique chez certaines entreprises, qui doivent maintenant gérer la nouvelle réalité du télétravail. Dans ce contexte, Mobile-Punch représente un allié de taille qui aide les entrepreneurs à augmenter la productivité, diminuer les erreurs, gagner du temps, éliminer la paperasserie, optimiser les ressources et, par conséquent, économiser de l'argent.

« Comme j'ai été entrepreneur dans le domaine de la construction pendant plusieurs années, je sais que les tâches administratives exigent beaucoup de temps et d'énergie. Pour réduire le casse-tête lié à la gestion des feuilles de temps et autres tâches bureautiques, j'ai créé l'application Mobile-Punch en 2016 », relate Jérôme Guay.

En plus d'être accessible à partir de n'importe quel appareil mobile ou ordinateur (même sans réseau cellulaire), l'application Mobile-Punch utilise très peu de données mobiles. Elle est mise à jour fréquemment et fournit à ses clients une équipe de soutien technique rapide et efficace.

En pleine expansion - l'entreprise est passée de 2 à 15 employés au cours des 4 dernières années, Mobile-Punch investit continuellement dans le développement technologique et souhaite conquérir le marché de l'Amérique du Nord et de l'international. Mobile-Punch, s'est d'ailleurs vu octroyer dernièrement un financement de Desjardins Capital. Ce financement important lui permettra d'accélérer la commercialisation, ainsi que le développement de nouvelles fonctionnalités.

À propos de Mobile-Punch

Fondée en 2016 par Jérôme Guay et Bryan Porter, Mobile-Punch est une application mobile destinée aux PME de tous les secteurs d'activité qui souhaitent maximiser la gestion des horaires de travail et de leurs projets. Mobile-Punch est offerte en français et en anglais et fonctionne sur tous les appareils mobiles Android et iPhone. Elle regroupe plus de 26 000 utilisateurs quotidiennement dans le monde au sein d'entreprises aux domaines variés, tels que la construction, la sécurité, l'entretien ménager et les services de réparation, pour n'en nommer que quelques-uns. Depuis le lancement de l'entreprise, c'est plus de 10 500 000 punchs qui ont été réalisés sans papier au bénéfice de tous les clients.

Mobile-Punch

Fiche d'information

Fondateur

Jérôme Guay

Date de création

2016

Site web

https://mobilepunch.com/

Description

Mobile-Punch est une application mobile destinée aux PME de tous les domaines qui souhaitent maximiser la gestion des horaires de travail et de leurs projets.

Fonctionnalités

Calcul des heures de travail

Pointage mobile

Géolocalisation du personnel

Gestion des horaires de travail

Agenda électronique

Répartition

Bons de travail

Questionnaire de santé (COVID-19)

Compatibilité

L'application est compatible avec la majorité des logiciels comptables (Acomba, Acceo, Avantage, Maestro, CTRL, SAGE) et services de paie (EmployeurD de Desjardins), Nethris et autres.

Quelques faits saillants à propos de Mobile-Punch

10 500 000 punchs en 5 ans

Environ 26 000 utilisateurs par jour et 1200 PME servies

14 000 000 heures de gestions économisées

Plus de 950 000 formulaires remplis depuis avril 2020

Économie de 12 750 000 feuilles de papier et plus de 1500 arbres sauvés

Avantages

Réduction de 50 % du temps consacré à la gestion des feuilles de temps

Meilleure gestion des coûts liés à un projet

Économie de temps et d'argent

Gestion efficace des équipes sur le terrain

Réduction de l'empreinte écologique avec un bureau sans papier

