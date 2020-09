L'application mobile LeKoupon aide les marchands montréalais à promouvoir leurs offres gratuitement

MONTRÉAL, le 16 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le 23 juillet dernier, LeKoupon, une application mobile disponible pour iOS et Android, a été lancée dans l'espoir d'aider les commerçants montréalais à se remettre sur pied en ces temps très éprouvants. Cette application leur fournit une plate-forme pour promouvoir des offres, des coupons et des certificats que les consommateurs peuvent voir et utiliser.

La réouverture d'une entreprise après une fermeture de plusieurs mois pose de nombreux défis; LeKoupon est l'application pour aider les commerçants locaux à attirer leurs clients - tout ce qu'un commerçant a à faire est de s'inscrire, de créer un coupon à l'aide d'un modèle convivial et de commencer à publier - sans frais pour eux! Au cours de sa première semaine, plus de 200 commerçants locaux de Montréal, allant des restaurants, salons de beauté, aux kiosques de fête et aux fleuristes, se sont inscrits et ont déjà commencé à afficher des offres et des promotions dans l'espoir de relancer leur entreprise.

LeKoupon est un moyen de publicité bienvenu, en offrant une alternative verte aux commerçants pour se promouvoir, car l'application est un moyen sans papier de rejoindre les Montréalais. Les utilisateurs ne manqueront jamais une offre car ils seront toujours dans la paume de leur main.

Toutes les entreprises, grandes et petites, de la vitrine aux services mobiles, sont invitées à s'inscrire à LeKoupon et à aider à relancer l'économie du commerce de détail à Montréal.

