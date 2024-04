L'application de pointe de type « Bouger pour gagner » STEPN s'associe à adidas pour le lancement de chaussures NFT exclusives

La plus grande application de style de vie du Web3 se joint à adidas pour offrir des chaussures numériques à 5 millions d'utilisateurs

SYDNEY, 15 avril 2024 /CNW/ - L'application de style de vie de type « Bouger pour gagner » STEPN annonce aujourd'hui le lancement des chaussures Genesis de STEPN et adidas - une collection de jetons non fongibles en édition limitée développée en collaboration avec adidas.

La collection générative de NFT basée sur Solana comprend 1 000 articles uniques inspirés des silhouettes les plus emblématiques de la marque.

La collection exclusive de NFT STEPNxadidas

La collection de chaussures Genesis de STEPN et adidas sera lancée le mercredi 17 avril sur le marché NFT de la société sœur de STEPn, MOOAR .

Cette collection est la première d'une série d'activités comarquées entre STEPN et adidas découlant d'un partenariat d'un an dont la feuille de route comprend d'autres lancements de projets NFT et d'articles physiques prêts-à-porter. Elle souligne également l'engagement de STEPN à faire croître le secteur naissant des applications de type « Bouger pour gagner » dans un espace qui améliore la vie tout en rendant la technologie future accessible à toutes les générations.

L'approche communautaire de STEPN a été la marque distinctive de son énorme succès à ce jour. Avec 5 millions d'utilisateurs inscrits, elle se classe actuellement parmi les meilleures applications de récompenses pour un mode de vie plus sain au monde. Cette annonce fait suite à un lancement qui a eu lieu le mercredi 10 avril dernier , au cours duquel la communauté de STEPN a été recompensée avec des jetons d'une valeur de près de 30 millions de dollars.

Il s'agit également du dernier d'une série de partenariats de haut niveau pour STEPN qui ont ouvert la voie à la « FitTech », y compris des collaborations sur les vêtements numériques avec le DJ et producteur de musique Steve Aoki, la série d'animation japonaise Ghost in the Shell et le club de soccer Atlético de Madrid.

Commentant le partenariat, Shiti Manghani, chef de la direction de STEPN by FSL, a déclaré : « Cette collaboration entre STEPN et adidas souligne à quel point il est puissant de pouvoir bouger et gagner à la fois dans le monde virtuel et réel. Le fait qu'un tel partenariat physique et numérique - ou «phymérique» - entre l'application de mode de vie la plus utilisée et une marque mondiale comme adidas est maintenant une réalité indique la direction que prennent les récompenses liées au mode de vie. »

La collection de chaussures Genesis de STEPN et adidas sera vendue sur le marché MOOAR, et son prix sera fixé à 10 000 jetons natifs GMT de STEPN. La collection sera distribuée par tirage au sort en deux phases (et ceux qui ne gagnent pas obtiendront un remboursement complet).

La première phase débutera le 17 avril, où 200 NFT ont été réservés aux utilisateurs les plus fidèles. Cette liste d'autorisation comprend les détenteurs de NFT « ALTS by adidas » et les membres admissibles de la communauté élargie de FSL, y compris les utilisateurs de STEPN, du marché MOOAR et du jeu de chaîne de blocs Gas Hero.

La deuxième phase consistera en une vente au sort publique, où les 790 NFT restants seront disponibles. Cette phase se déroulera du 18 au 21 avril. Les gagnants seront tirés au sort toutes les 24 h et pourront réclamer leurs prix sur le marché MOOAR. Les limites sont fixées à un NFT par portefeuille pour assurer une distribution équitable de la collection.

À propos de STEPN

STEPN est la principale plateforme de mouvement et d'accumulation à l'échelle mondiale, qui incite les gens à rester actifs. Lancée en 2021 par FSL, elle compte actuellement 5 millions d'utilisateurs et se classe parmi les meilleures applications Web3. En incitant à l'exercice par des récompenses, l'application exige que les utilisateurs achètent une paire de chaussures NFT virtuelle, connectent leurs téléphones intelligents et obtiennent des récompenses par la marche, le jogging ou la course.

Pour en savoir plus, visitez le site Web officiel de STEPN | Twitter

À propos d'adidas

adidas est un chef de file mondial dans le secteur des articles de sport. L'entreprise, dont le siège social est situé à Herzogenaurach, en Allemagne, emploie plus de 59 000 personnes à travers le monde et a généré des ventes de 22,5 milliards d'euros en 2022.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=bUqtgZGPDyU



Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2385444/Photo_1.jpg

SOURCE STEPN by FSL

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE DE STEPN : Lucas Duboisset, [email protected]. PERSONNE-RESSOURCE DE Block3 : Rebecca Jones, [email protected]