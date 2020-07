« Nous nous implantons en France afin d'aider les milléniaux à épargner plus, à dépenser moins et à investir plus intelligemment », affirme Phil Barrar, PDG et fondateur de Moka, l'entreprise auparavant connue sous le nom de Mylo. « Nous sommes ravis de faire croître notre entreprise par l'évolution de notre produit et son expansion vers un nouveau marché, sous un nouveau nom aux consonances internationales. »

L'entreprise de technologie financière établie à Montréal a lancé son appli en 2017 en se donnant la mission d'aider les milléniaux à atteindre leurs objectifs financiers. Depuis, elle a été téléchargée par plus de 750 000 Canadiens et a récolté des milliers d'évaluations 5 étoiles.

Afin d'aider encore plus de gens à atteindre leurs objectifs financiers, l'appli est maintenant lancée en France où vivent 17 millions de milléniaux, la plupart étant à la recherche d'un moyen facile d'épargner et d'investir. En fait, les deux tiers des milléniaux français disent être anxieux d'atteindre leurs objectifs, la moitié ont de la difficulté à épargner et les deux tiers (65 %) trouvent que les services financiers en matière d'investissement ne sont pas adaptés à eux, selon un sondage réalisé par Moka avec l'institut Opinion Way.

L'entreprise de technologie financière est parfaitement positionnée pour lancer son produit en France, puisqu'elle offre déjà un produit en français au Canada et compte des employés français et québécois francophones au sein de son équipe. Mais la France n'est que le premier de plusieurs pays où Moka compte exercer ses activités en Europe.

« Nous sommes fiers d'être une entreprise canadienne, mais il nous fallait un nom qui résonne partout au monde, dans toutes les langues et tous les pays », explique Phil Barrar.

L'appli Moka est devenue l'une des applications de finances personnelles les plus populaires au Canada grâce à sa fonctionnalité unique, qui arrondit automatiquement les achats quotidiens et investit la petite monnaie dans des portefeuilles diversifiés de fonds négociés en bourse (FNB) ayant des frais de gestion minimes. Pour commencer à épargner et à investir, les utilisateurs n'ont qu'à relier une carte de débit ou de crédit à l'appli et à vivre leur vie comme ils l'entendent.

Les utilisateurs de partout profiteront des fonctionnalités d'épargne et d'investissement automatisés, de portefeuilles entièrement gérés et d'investissements socialement responsables. L'utilisation de Moka n'exige pas de connaissances financières, d'investissement minimum ou de changement de style de vie. Ainsi, tout le monde peut commencer immédiatement à épargner et à investir en vue d'atteindre ses objectifs financiers.

Moka lance un programme de récompenses revampé qui offrira des rabais et offres en argent avantageux pour des marques populaires comme Uber Eats, Apple Music, HelloFresh, Bureau en gros et plus. Appelé « Extras Moka », le programme aide les utilisateurs à économiser lorsqu'ils dépensent et compense ainsi les frais mensuels peu élevés de 3 $ par mois au Canada.

L'entreprise s'emploie également à créer de nouveaux moyens pour aider les utilisateurs à réduire leurs dépenses, à rembourser leurs dettes et à économiser plus lorsqu'ils dépensent.

Pour célébrer son repositionnement de marque, Moka lance un nouveau site Web à moka.ai et offre un crédit de 10 $ aux Canadiens qui ouvrent un nouveau compte en utilisant le code de promotion MOKA10.

Les utilisateurs français peuvent télécharger l'application Moka et s'enregistrer dès aujourd'hui sur moka.ai/france .

À propos de Moka

Moka (auparavant connue sous le nom de Mylo) a pour mission d'aider les gens à atteindre leurs objectifs financiers à l'aide de l'appli d'épargne et d'investissement la plus populaire au Canada. En juillet 2017, l'entreprise a lancé son offre de base - une application d'épargne et d'investissement automatisés - et développe présentement d'autres produits innovateurs afin d'aider ses utilisateurs à épargner plus, à dépenser moins et à investir plus intelligemment. L'appli a été téléchargée par 750 000 Canadiens, et Mylo a été renommée Moka pour son expansion en France en 2020. À ce jour, Moka a mobilisé 14 M$ de financement, des capitaux provenant principalement de NA capital de risque, la division de capital de risque de la Banque Nationale du Canada, et Desjardins Capital, le fonds de capital de risque du plus important groupe coopératif en Amérique du Nord.

SOURCE Moka

Renseignements: Lee Marshall, [email protected]

Liens connexes

http://www.moka.ai/