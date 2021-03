L'appel de candidatures pour le Prix en innovation et commercialisation Québec--Nouveau-Brunswick est lancé

QUÉBEC, le 23 mars 2021 /CNW Telbec/ - L'appel de candidatures pour le Prix en innovation et commercialisation Québec--Nouveau-Brunswick est officiellement ouvert. La ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne du Québec, Sonia LeBel, ainsi que le ministre responsable de la Francophonie du Nouveau-Brunswick, Glen Savoie, en ont fait l'annonce aujourd'hui. Le prix, lancé en 2019 lors du Congrès mondial acadien, est remis tous les deux ans à une entreprise néo-brunswickoise et à une entreprise québécoise qui se distinguent en matière de commercialisation interprovinciale et en innovation, en plus de faire affaire en français au Québec et au Nouveau-Brunswick.

La remise de ce prix permet d'encourager l'exportation comme facteur de croissance, de sensibiliser les communautés d'affaires francophones des deux provinces aux possibilités d'échanges commerciaux, et de promouvoir les produits ou services innovants qui circulent sur les marchés du Québec et du Nouveau-Brunswick. Le prix comprend une bourse d'une valeur approximative de 2 500 $ qui vise à permettre l'accès à la formation en entrepreneuriat en français dans une institution du choix de l'entreprise au Québec ou au Nouveau-Brunswick, de même qu'un forfait spécial pour le Rendez-vous Acadie-Québec 2021. Le prix sera d'ailleurs officiellement remis en marge de la prochaine édition de cet événement, en septembre 2021, à Rivière-du-Loup.

Les entreprises qui désirent participer doivent être établies au Québec ou au Nouveau-Brunswick et être établies depuis au moins un an au moment de poser leur candidature. Elles doivent présenter une offre de services en français, ce qui comprend, par exemple, un plan de publicité et une présentation complète des activités et services qu'elles offrent sur leur site Web. Les entreprises doivent également être dotées d'une stratégie commerciale interprovinciale. Elles ont jusqu'au 21 mai prochain pour poser leur candidature à l'adresse suivante : [email protected].

Ce prix est organisé en collaboration avec la Fédération des chambres de commerce du Québec et le Conseil économique du Nouveau-Brunswick, avec la collaboration d'Innov & Export PME.

Citations

« Je suis fière d'annoncer l'ouverture de l'appel de candidatures du Prix en innovation et commercialisation, en compagnie de M. Savoie. J'invite les entreprises québécoises à soumettre leur candidature en grand nombre, ce qui contribuera à mettre en valeur le dynamisme de nos échanges avec le Nouveau-Brunswick et à souligner l'importance de faire des affaires en français. C'est en mettant notre expertise en commun que nous avons l'occasion de grandir et de faire rayonner le milieu entrepreneurial du Québec, tout en apprenant de nos voisins. Bon succès à toutes les entreprises participantes, au plaisir de vous voir au Rendez-vous Acadie-Québec ! »

Sonia LeBel, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne du Québec

« Le développement de nos marchés respectifs, la commercialisation et l'innovation sont au cœur des efforts de coopération de nos deux gouvernements en développement économique. Je me joins à mon homologue, la ministre LeBel, afin d'encourager les entreprises du Nouveau-Brunswick à poser leur candidature pour le Prix en innovation et commercialisation. Nous serons heureux d'en apprendre plus sur leurs succès entrepreneuriaux et de les mettre en valeur. »

Glen Savoie, ministre responsable de la Francophonie du Nouveau-Brunswick

