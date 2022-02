L'appel de candidatures pour le Prix de la laïcité Guy-Rocher 2022 est officiellement lancé

QUÉBEC, le 9 févr. 2022 /CNW Telbec/ - L'appel de candidatures en vue de déterminer la personne ou l'organisme lauréat du Prix de la laïcité Guy-Rocher pour 2022 est officiellement lancé. Le ministre responsable de la Laïcité et de la Réforme parlementaire, Simon Jolin-Barrette, en a fait l'annonce aujourd'hui. Ce prix honorifique récompense, chaque année, une personnalité, un organisme ou un groupe, pour sa contribution notable en faveur de la laïcité au sein de la société québécoise. Il rend hommage au professeur émérite de sociologie Guy Rocher, l'un des grands acteurs et promoteurs de la laïcisation de l'État québécois.

La remise du prix se fera en juin prochain, à la suite d'une recommandation consensuelle formulée par un comité de sélection constitué de quatre personnes.

La lauréate ou le lauréat du Prix de la laïcité Guy-Rocher 2022 recevra un certificat signé par le ministre responsable de la Laïcité et de la Réforme parlementaire, preuve de l'obtention de la distinction, ainsi qu'une œuvre créée par une ou un artiste québécois.

Citation :

« Le Prix de la laïcité Guy-Rocher vise à saluer annuellement la contribution d'une personne, d'un organisme ou d'un regroupement de personnes ayant contribué à promouvoir et mettre en valeur le principe de laïcité de l'État. Ce principe, cher aux Québécoises et aux Québécois, s'inscrit parmi les valeurs fondamentales de l'État québécois.»

Simon Jolin-Barrette, ministre responsable de la Laïcité et de la Réforme parlementaire

Les dossiers de candidature complets doivent être acheminés, au plus tard, le 6 mai 2022 à [email protected].

Pour en savoir plus :

Consulter la page Web sur le Prix de la laïcité Guy-Rocher.

SOURCE Cabinet du ministre responsable de la Laïcité et de la Réforme parlementaire

Renseignements: Source : Élisabeth Gosselin, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Justice et ministre responsable de la Laïcité et de la Réforme parlementaire, Tél. : 450 209-1777; Information : Antoine Tousignant, Chef d'équipe aux affaires publiques, Ministère du Conseil exécutif et Secrétariat du Conseil du trésor, Tél. : 418 781-9520, [email protected]