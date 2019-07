L'appareil de préparation de la série Z de PicoBrew est désormais en vente à l'échelle internationale

« Nous sommes ravis de pouvoir enfin expédier à nos amis du monde entier une version internationale de la série Z de PicoBrew, qui a connu un franc succès lors de la campagne de financement participatif », soutient le Dr Bill Mitchell, chef de la direction de PicoBrew Inc. « Tirant parti de la 4 e génération de notre technologie de préparation, notre plus récent "ordinateur de brassage" de qualité commerciale porte la préparation du café et de la bière à un autre niveau, donnant un grand coup de pouce à vos passe-temps et à vos activités commerciales. Grâce à des outils logiciels sophistiqués conçus pour compléter la série Z, les créateurs peuvent créer de la bière, du café infusé à froid, du café chaud et du kombucha de manière précise et répétable. »

PicoBrew est un ami de longue date de la communauté brassicole, reconnaissant que la manière dont on partage la passion d'une grande bière artisanale peut créer des souvenirs impérissables et des amitiés durables; quel meilleur moyen pour célébrer l'amitié que de partager avec les gens qu'on aime une boisson parfaite préparée à la maison? Aujourd'hui, les passionnés de boissons préparées de partout dans le monde peuvent lever leur verre à la Journée internationale de l'amitié et commencer à préparer leurs propres bières, cafés et kombuchas de qualité supérieure. Avec la série Z, les créateurs peuvent utiliser leurs propres ingrédients et confectionner le style qui leur plaît depuis n'importe quelle région de la planète. L'artisan qui crée les recettes PicoBrew a compilé, grâce à ses grandes compétences, un répertoire de plus de 1 000 recettes proposées par les utilisateurs, soit des amis brassicoles et des brasseries du monde entier. La possibilité de préparer les PicoPaks procure à toutes et à tous la commodité des recettes préemballées de plus de 200 brasseries extraordinaires.

La série Z est fortement mise à profit dans les préparations commerciales comme Lucky Envelope et Ravenna Brewing de Seattle, les laboratoires comme White Labs, les chaînes de café comme Vashon Island Roasters, et les restaurants raffinés cinq étoiles comme The Herbfarm à Woodinville, dans l'État de Washington.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la série Z de PicoBrew et pour effectuer une commande nationale ou internationale, consultez le www.picobrew.com/z. Servez-vous du code FriendshipDay pour obtenir 25 % de rabais à l'achat d'un appareil de la série Z et la livraison internationale gratuite jusqu'au 4 août.

À propos de PicoBrew

PicoBrew a été fondée à Seattle en 2010 par les frères Bill et Jim Mitchell, un ancien cadre de Microsoft et un scientifique en produits alimentaires, ainsi que par l'ingénieur Avi Geiger. Conjuguant leur expertise sur le plan de la technologie et de la science des aliments à leur passion pour le brassage à domicile, ces derniers se sont donné la mission d'améliorer le procédé de brassage de la bière artisanale pour les petits producteurs et les brasseurs enthousiastes. PicoBrew a lancé en 2013 son produit phare, l'appareil automatique primé Zymatic® pour le brassage de la bière, destiné aux brasseurs professionnels et aux enthousiastes. Le Pico™, conçu pour les consommateurs passionnés de bières artisanales, a suivi en 2016. Les deux gammes de produits ont été mises au point pour améliorer la précision, la répétabilité et la qualité d'ensemble du procédé de préparation dans le but de créer systématiquement de délicieuses bières artisanales. Pour en savoir plus, visitez le www.picobrew.com ou suivez PicoBrew sur Facebook, Twitter ou Instagram.

