L'APN accueille favorablement les mesures législatives de la Colombie-Britannique qui font suite à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et invite les autres gouvernements à en faire de même

OTTAWA, le 24 oct. 2019 /CNW/ - Perry Bellegarde, chef national de l'Assemblée des Premières Nations (APN), et Terry Teegee, chef régional de l'APN de la Colombie-Britannique, appuient la mesure législative déposée aujourd'hui par l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique visant à harmoniser les lois provinciales avec la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (la Déclaration de l'ONU).

« La Colombie-Britannique montre la voie et nous invitons le gouvernement du Canada à suivre l'exemple, a affirmé M. Bellegarde, chef national de l'APN. La mise en œuvre de la Déclaration de l'ONU par le dépôt de mesures législatives constitue une étape positive vers la paix, le progrès et la prospérité. On s'assure ainsi que les droits des Premières Nations sont respectés et protégés. On favorise aussi une économie plus forte, plus stable et plus prospère. Il est clairement démontré que le non-respect des droits des Premières Nations est une cause d'instabilité et d'incertitude. Je félicite le premier ministre Horgan d'avoir fait preuve de leadership et d'avoir respecté sa promesse d'adhérer à la Déclaration de l'ONU. Je salue également le chef régional Teegee, l'Union des chefs indiens de la Colombie-Britannique, le Sommet des Premières Nations et les chefs des Premières Nations de partout en C.-B. pour leur labeur et leurs efforts de sensibilisation qui feront de ce nouveau projet de loi une réalité. C'est le début d'un nouveau mouvement vers l'avant et nous invitons d'autres gouvernements à suivre la direction de la Colombie-Britannique. »

La Déclaration de l'ONU est une feuille de route pour la réconciliation. Le programme de l'APN pour quatre prochaines années sinon davantage, intitulé Honorer les promesses : Priorités des Premières Nations et du Canada pour les élections fédérales de 2019 et publié le 9 septembre, demande au gouvernement fédéral de s'engager à mettre en œuvre la Déclaration de l'ONU en adoptant une loi au moins aussi forte que le projet de loi d'initiative parlementaire C-262 qui a échoué lors de la dernière session du Parlement. Le Parti libéral, le Nouveau Parti démocratique et le Parti vert se sont tous engagés dans leur plateforme électorale de 2019 à promulguer une loi fédérale sur la base de la Déclaration de l'ONU.

Terry Teegee, chef régional de l'APN de la Colombie-Britannique, a mentionné : « Nous vivons aujourd'hui un moment historique en Colombie-Britannique, au Canada et partout dans le monde. La maturité et la sagesse des dirigeants actuels en C.-B., autochtones et non autochtones, sont porteurs d'un message d'espoir en cette période d'incertitude. Je félicite le premier ministre Horgan et son cabinet de mettre ces mesures législatives de l'avant. La mise en œuvre de la Déclaration de l'ONU est une action non partisane sur laquelle nous travaillons depuis douze longues années. La communauté d'affaires et les investisseurs en tireront profit puisqu'elle procurera sécurité et prévisibilité aux projets de la province. Les résidents de la Colombie-Britannique profiteront d'une hausse de la création d'emplois et les Premières Nations se verront offrir une place à la table des discussions. Nous allons finalement de l'avant tous ensemble. »

