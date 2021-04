L'APEQ demande au gouvernement du Québec de mettre en place les mesures nécessaires immédiatement afin de protéger la santé du personnel scolaire, des élèves et de leurs familles

MONTRÉAL, le 6 avril 2021 /CNW Telbec/ - Nous assistons à une augmentation vertigineuse, reliée aux variants, des cas de COVID-19 dans plusieurs régions du Québec. Ceci constitue, depuis peu, la souche principale de COVID-19 au Québec. L'APEQ a donc fait parvenir une lettre aux autorités gouvernementales concernées, leur exprimant les inquiétudes et le sentiment de grande insécurité qui habite les enseignantes et enseignants qu'elle représente. Leur niveau d'anxiété est d'autant plus exacerbé par ce que nous avons appris la semaine dernière en lien avec la dangerosité de certains masques de procédures qui ont été fournis dans certains milieux au cours des derniers mois, ainsi qu'avec les protocoles mis en place par le ministère de l'Éducation pour mesurer la qualité de l'air dans les classes. Conséquemment, leur niveau de confiance envers le gouvernement, la santé publique et le ministère de l'Éducation est à son plus bas. « Des mesures concrètes doivent être prises le plus rapidement possible afin qu'on puisse éviter le pire », affirme Heidi Yetman, présidente de l'association.

Résumé des demandes de l'APEQ :

Considérant que :

Le nouveau variant de la COVID-19 est beaucoup plus contagieux et semble se transmettre plus facilement ;

Un nombre grandissant de plus jeunes individus semblent affectés plus sévèrement par le variant ;

Les enfants et les adolescents semblent présenter plus de symptômes et le transmettre plus facilement ;

Aucune mesure préventive n'a été adoptée par le Ministère pour améliorer la qualité de l'air dans l'ensemble des écoles du Québec ;

Aucune mesure permettant la distanciation physique n'a été implantée dans les écoles ;

La transmission de la COVID-19 par aérosols (microparticules) est reconnue comme le mode principal de transmission de la COVID-19 par la communauté scientifique ;

Les enseignantes et enseignants du Québec ne sont toujours pas vaccinés ;

Le collège des médecins, l'INSPQ, et plusieurs spécialistes ont émis de sérieuses mises en garde face à l'assouplissement hâtif des règles sanitaires adoptées par la santé publique dans les dernières semaines ;

Deux groupes distincts de médecins, de professionnels et de spécialistes en santé publique recommandent au gouvernement de renforcer rapidement les mesures de restriction sanitaires.

L'APEQ demande au gouvernement d'agir dans les plus brefs délais en adoptant les mesures nécessaires suivantes afin de protéger la santé du personnel scolaire, des élèves et de leurs familles préserver l'année scolaire en cours :

L'adoption d'une approche suppressive du virus contrairement à l'approche de mitigation qui a été privilégiée jusqu'à présent ;

En ce sens, retour à des mesures restrictives comme la fermeture des lieux qui suscitent la transmission de la COVID-19 ;

Préparer la fermeture complète des écoles en zone rouge pour un passage à de l'enseignement à distance d'urgence ;

Isolement systématique du personnel scolaire et des élèves ayant pu être exposés ;

La vaccination prioritaire immédiate des enseignantes et enseignants et du personnel scolaire ;

L'installation rapide de dispositifs permettant la ventilation et la filtration de l'air dans les classes ;

Le dépistage systématique auprès des élèves et du personnel scolaire par l'utilisation de tests rapides.

L'APEQ espère que cet appel sera entendu et que des actions concrètes seront prises à court terme en ce sens.

Heidi Yetman,

Présidente de l'APEQ

