L'APCHQ se réjouit de l'abolition de la TPS sur les nouveaux immeubles locatifs

MONTRÉAL, le 14 sept. 2023 /CNW/ - L'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) salue avec enthousiasme l'abolition de la TPS sur les nouveaux immeubles locatifs annoncée par le premier ministre, le très honorable Justin Trudeau. Cette annonce démontre que le gouvernement du Canada a choisi d'agir pour faire face aux enjeux de pénurie de logements et d'abordabilité.

« Cette mesure permettra de freiner la hausse du prix des loyers des nouveaux immeubles et, du même coup, d'améliorer la situation de l'offre en matière d'habitation. Par le passé, l'APCHQ avait d'ailleurs proposé à maintes reprises de mettre en œuvre cette mesure », souligne Paul Cardinal, directeur du Service économique à l'APCHQ.

Au tour du gouvernement du Québec d'agir

Au Québec, selon l'APCHQ, il manquait déjà plus de 100 000 logements en tous genres à la fin de 2021 afin de rétablir l'équilibre sur le marché. Si on poursuit l'objectif plus ambitieux de rétablir l'abordabilité sur le marché de l'habitation, c'est jusqu'à 860 000 logements supplémentaires qu'il faudrait ajouter au Québec d'ici 2030, au-delà des tendances actuelles, selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) 1.

Pour y arriver, on doit plus que doubler le rythme de la construction résidentielle au cours de la prochaine décennie. Or, les conditions de marché défavorables nous amènent dans la direction contraire, alors que les mises en chantier sont en voie de connaître au Québec la pire chute de leur histoire (baisse de 47 % après les sept premiers mois de 2023).

« Nous faisons face à une tempête parfaite. Les besoins en habitation augmentent, les mises en chantier chutent drastiquement et les pressions sur les loyers sont élevées : l'APCHQ estime que le gouvernement du Québec devrait emboiter le pas et agir à son tour en bonifiant considérablement les barèmes actuels de remboursement de la TVQ sur les logements locatifs neufs », conclut Paul Cardinal.

D'autres mesures sont nécessaires

L'APCHQ considère que les leviers d'intervention du gouvernement fédéral et provincial en matière d'habitation sont nombreux et diversifiés. La mise en place d'autres mesures est nécessaire pour sortir de la crise du logement. Faisant suite aux consultations prébudgétaires fédérales 2024-2025, l'APCHQ avait soumis au gouvernement du Canada des mesures concrètes pour faire face aux enjeux de pénurie de logements et d'abordabilité.

