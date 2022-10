L'APCHQ salue la nomination de France-Élaine Duranceau à titre de ministre de l'Habitation et lui offre son entière collaboration pour s'attaquer aux enjeux de l'habitation au Québec

MONTRÉAL, le 21 oct. 2022 /CNW Telbec/ - L'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) se réjouit de la nomination de France-Élaine Duranceau à titre de ministre de l'Habitation et lui offre sa pleine collaboration pour l'ensemble des dossiers touchant l'industrie, et ce, dans un contexte où les enjeux sont nombreux et nécessitent une intervention concertée de l'ensemble des acteurs du milieu de l'habitation.

Alors que l'abordabilité atteint son pire niveau en plus de trente ans et que l'on assiste à un recul important du nombre de mises en chantier d'unités d'habitation au Québec, l'APCHQ considère ainsi que la nomination de madame Duranceau comme ministre de l'Habitation représente toute l'importance que le gouvernement accorde à la crise du logement. « Avec cette nomination, nous nous réjouissons à l'idée d'amorcer un travail de collaboration avec la ministre pour relever ensemble les défis auxquels le Québec fait face en matière d'habitation. Il est urgent que nous nous attaquions à l'enjeu majeur du déficit de 100 000 logements, grand responsable de la crise de l'abordabilité dans laquelle se retrouve le Québec », a déclaré Maxime Rodrigue, président-directeur général de l'APCHQ.

L'Association tient également à féliciter les nouvelles et nouveaux membres du Conseil des ministres du gouvernement du Québec présenté.e.s par le premier ministre François Legault.

Travailler ensemble sur les défis de l'habitation

Ain de trouver des moyens concrets pour rattraper le retard en matière d'offre de logements sur l'ensemble du territoire, l'APCHQ souhaite que la nouvelle ministre de l'Habitation se penche dans les 100 premiers jours de son mandat sur l'élaboration d'une nouvelle Politique nationale de l'habitation. « Les enjeux sont grands pour notre industrie. Pensons aux listes d'attentes pour obtenir un logement social, à l'accès à la propriété, à la pénurie de main-d'œuvre, à l'allègement réglementaire ou encore à la qualité de la construction. Nous sommes persuadés qu'avec l'ensemble des partenaires de l'industrie de l'habitation nous avons la possibilité de retrouver le chemin de l'abordabilité pour l'ensemble des Québécois et des Québécoises », indique M. Rodrigue.

Être un acteur clef de la lutte aux changements climatiques

L'autre grande crise que nous traversons est celle liée au climat. L'APCHQ croit qu'en matière d'efficacité énergétique et de développement durable l'approche collaborative sera également à privilégier. L'Association considère à juste titre que l'industrie de l'habitation doit faire sa part et par le fait même demeurer un allié de choix pour relever le défi des changements climatiques. « Plusieurs solutions existent, pensons notamment à l'instauration de mesures pour encourager la rénovation écoénergétique. Dans le contexte actuel où nos besoins en énergie ne cesseront d'augmenter, nos choix sont minces : soit nous produisons plus d'énergie ou nous l'économisons en mettant de l'avant l'efficacité énergétique », conclut monsieur Rodrigue.

À propos de l'APCHQ

Fondée en 1961, l'APCHQ est un organisme privé à but non lucratif qui a pour mission de faire valoir et développer le professionnalisme de ses 20 000 entreprises membres réunies au sein de 13 associations régionales. Grâce à son offre de services techniques, juridiques, en santé et sécurité du travail, de relations du travail et de formation ainsi qu'à ses interventions gouvernementales et publiques, l'APCHQ contribue à ce que ses membres puissent accroître leurs compétences et évoluer dans un environnement hautement compétitif. En outre, à l'occasion du renouvellement des conventions collectives de l'industrie de la construction, l'APCHQ a le mandat de négocier au nom de 16 000 employeurs du secteur résidentiel. Depuis 2018, l'APCHQ aide des milliers de consommateurs à trouver un entrepreneur qui convient à leurs besoins avec trouverunentrepreneur.com, le plus grand répertoire d'entrepreneurs en construction et en rénovation au Québec.

SOURCE Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ)

Renseignements: Émilie Hermitte, Conseillère en communications et en relations publiques, Cell. : 514 237-7096, [email protected]