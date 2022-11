L'APCHQ - région de Québec dévoile les récipiendaires des Galons 2022

QUÉBEC, le 11 nov. 2022 /CNW Telbec/ - L'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) - région de Québec est fière de présenter les 8 entreprises en construction qui incarnent les valeurs entrepreneuriales qu'elle tient à promouvoir avec les Galons 2022. Présenté par Desjardins, le projet a pour objectif de mettre en valeur les réalisations entrepreneuriales humaines, innovantes et environnementales des entreprises en habitation et construction de la grande région de Québec. C'est un comité de sélection formé de professionnels de l'industrie qui a eu pour mission de sélectionner les 8 entreprises qui seront mises en valeur dans le cadre d'une campagne multimédia démarrant le dimanche 13 novembre.

Le Galon Engagement communautaire remis à CONSTRUCTION THIBODEAU & PÈRE

C'est de longue date que l'engagement communautaire fait partie de l'ADN de Francis et de Martin Thibodeau, une valeur qu'ils ont partagée et fait vivre dans leur entreprise. La variété des implications présentées témoigne du nombre de causes qui leur tiennent à cœur, qu'il s'agisse d'animation auprès des jeunes, d'engagement dans la communauté d'affaires, de défi sportif pour lever des fonds contre le cancer ou même de dons de sang. Des implications totalement détachées du domaine de la construction, des gestes d'autant plus désintéressés. Visionnez la capsule vidéo de l'entrevue de Francis Thibodeau, vice-président de Construction Thibodeau & père.

Le Galon Relève d'entreprise remis à IDÉE TECH

Lorsque les nouveaux propriétaires ont pris la relève d'Idée Tech, ils ont su prendre un pas de recul pour analyser les opérations en profondeur et tenir compte des forces complémentaires de son capital humain. Les améliorations apportées ont non seulement solidifié et fait croître l'organisation, mais elles l'ont propulsée à un autre niveau, au grand bonheur des employés et des clients. Visionnez la capsule vidéo de l'entrevue de Bruno Picard, copropriétaire d'Idée Tech. La catégorie Relève d'entreprise est signée Raymond Chabot Grant Thornton.

Le Galon Diversité et inclusion en construction remis à FRENECO

C'est en s'engageant activement dans un processus d'intégration, tant des femmes que des travailleurs étrangers, que l'équipe de Freneco réalise 24 % de ses embauches avec des gens de profils non traditionnellement liés au milieu de la construction. L'entreprise constate avec fierté que ses efforts sont ressentis non seulement dans la rétention des employés mais aussi dans le climat de travail, grâce aux liens d'amitiés et aux échanges culturels engendrés entre les travailleurs. Visionnez la capsule vidéo de l'entrevue de Laurence Fecteau, directrice des ressources humaines de Freneco.

Le nouveau Galon Excellence RH remis à ARMOIRES AD+

Armoires AD+ innove pour mettre en valeur une marque employeur distinctive. Qu'il s'agisse de l'école AD+ pour favoriser le développement, de la charte salariale basée sur le savoir-être ou de dispositions permettant à des employés de télétravailler efficacement même de l'étranger, ces mesures se traduisent par l'attrait de nouveaux employés, la diminution du taux de roulement… et même le retour d'anciens employés! Visionnez la capsule vidéo de l'entrevue de Sarah Rhéaume, responsable du rayonnement humain chez Armoires AD+. La catégorie Excellence RH est signée Boomrank.

Le Galon Patrimoine bâti remis à MENUISERIE DANIEL GOUDREAU

Passionné d'architecture patrimoniale, Daniel Goudreau déploie créativité, habileté et savoir-faire pour effectuer la rénovation complète de bâtiments d'époque, qu'il s'agisse de sécuriser leur structure, d'améliorer leur efficacité énergique ou d'en restaurer les caractéristiques architecturales, notamment à l'aide de greffes de pièces de bois. Visionnez la capsule vidéo de l'entrevue de Daniel Goudreau, propriétaire de la Menuiserie Daniel Goudreau.

Le Galon Excellence SST remis à RICHARD & LEVESQUE CUISINES SALLES DE BAIN

L'implication et l'engagement de Richard & Levesque Cuisines Salles de Bain témoignent de la priorité que la compagnie accorde à la santé et à la sécurité de ses travailleurs. Le comité SST, sensible aux recommandations de sa mutuelle de prévention, met en place de nombreuses mesures préventives qui se traduisent par une feuille de route exemplaire de l'entreprise, malgré l'utilisation de nombreux outils tranchants couramment utilisés en ébénisterie. Un exemple à suivre pour une prise en charge réelle de la santé et sécurité du travail. Visionnez la capsule vidéo de l'entrevue de François Levesque, président de Richard & Levesque Cuisines Salles de Bain. La catégorie Excellence SST est signée Solutions Santé Sécurité.

Le Galon Vision durable remis à SOPREMA

Le développement durable est assumé dans son sens large chez Soprema, qui mesure et réduit activement l'impact de ses activités sur l'environnement, bien au-delà de la seule empreinte de ses produits. Le nombre et la variété des actions significatives mises en place touchent tant la culture d'entreprise et la conception des produits, que la formation de toutes les parties prenantes, qu'il s'agisse d'employés, d'installateurs ou de partenaires. Visionnez la capsule vidéo de l'entrevue de Pierre-André Lebeuf, chargé de projets - développement durable de Soprema. La catégorie Vision durable est signée Canac.

Le Galon Efficacité énergétique remis à INDUKTION

L'approche distinctive d'Induktion est d'utiliser les énergies vertes pour décarboniser les bâtiments, tant commerciaux que résidentiels. L'équipe se dédie à démocratiser l'accès à ces énergies par différents moyens, qu'il s'agisse des techniques utilisées, de l'accompagnement pour les subventions, ou du modèle de commercialisation offert. Visionnez la capsule vidéo de l'entrevue de David Rosso, chef de la direction d'Induktion. La catégorie Efficacité énergétique est signée Réseau de Vinci.

À propos de L'APCHQ - région de Québec

L'Association, qui regroupe plus de 3300 membres du secteur de la construction et de la rénovation dans les grandes régions de Québec et Lévis, s'est donné un triple mandat : représenter et défendre l'industrie, accroître le professionnalisme de ses membres et être un centre nerveux de promotion de l'industrie. L'APCHQ - région de Québec est reconnue pour ses initiatives telles que le salon Expo habitat Québec, l'attribution des Prix Nobilis et le répertoire en ligne trouverunentrepreneur.com

