L'APCHQ endosse pleinement les conclusions d'un rapport récent de la SCHL sur la pénurie de logements

MONTRÉAL, le 27 juin 2022 /CNW Telbec/ - L'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) salue le rapport sur la pénurie de logements au Canada dévoilé aujourd'hui par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Au Québec, la SCHL estime que, si la tendance actuelle de la construction résidentielle se maintient, il manquera quelque 620 000 logements en 2030 afin que le prix des habitations soit abordable. Or, il faudrait pratiquement doubler le nombre de mises en chantier annuelles pour y parvenir.

Deux approches différentes, un constat similaire

L'APCHQ affirmait récemment qu'à la fin de 2021, il manquait 100 000 logements au Québec. Il s'agit là d'un portrait à un moment précis selon les conditions du marché en vigueur. L'approche de la SCHL est différente, en ce sens qu'elle évalue la demande future jusqu'en 2030, et qu'elle compare ensuite aux projections actuelles de l'offre. Une autre différence réside dans le fait que le modèle de la SCHL vise une offre suffisante pour faire naître des prix abordables, ce qui est plus ambitieux que de rétablir l'équilibre sur le marché.

Avec ces deux approches, le constat est clair : il faut accélérer de manière substantielle la construction résidentielle au cours des prochaines années, en plus de considérer d'autres avenues afin d'accroître l'offre de logements, comme réaménager des immeubles résidentiels existants en plusieurs logements. « On doit rapidement s'attaquer au problème d'insuffisance de l'offre, tant pour les habitations pour propriétaires-occupants que pour les logements locatifs, sans quoi on se dirige tout droit dans un mur en matière d'abordabilité », commente Paul Cardinal, directeur du Service économique de l'APCHQ.

Il ne faut pas uniquement viser un accroissement de l'offre de logements abordables pour les ménages à faible revenu, mais aussi une augmentation de l'offre pour les ménages de la classe moyenne. On vise l'abordabilité de manière générale sur l'ensemble du marché de l'habitation. L'accession à la propriété, qui libère par ailleurs des logements locatifs, ne doit pas être réservée aux ménages les plus riches.

Des difficultés à aplanir

Bâtir toutes ces habitations supplémentaires au cours de la prochaine décennie présente son lot de défis. Parmi ceux-ci, le rapport de la SCHL mentionne, à juste titre, la pénurie de main-d'œuvre dans le secteur de la construction, les problèmes dans la chaîne d'approvisionnement et l'envolée des coûts de construction. À cela, on peut ajouter la hausse des taux d'intérêt qui vient accroître les coûts de financement des projets immobiliers.

« Un autre aspect capital serait de revoir le fardeau réglementaire et d'accélérer le processus menant à l'obtention des permis de construction, tout en respectant les préoccupations environnementales et sociales. Les délais sont parfois très longs avant d'obtenir toutes les autorisations nécessaires pour démarrer un projet immobilier. Les efforts des municipalités pour réduire ces délais seront déterminants. Les processus d'approbation doivent être plus rapides et plus souples », renchérit M. Cardinal.

Un appel à l'action

Nous reprenons aussi, à notre compte, le message envoyé par la SCHL à savoir qu'une mobilisation et une concertation importante de toutes les parties prenantes du secteur de l'habitation seront nécessaires pour atteindre cet objectif ambitieux.

À cet effet, « les entrepreneurs en construction souhaitent travailler de concert avec les municipalités et les gouvernements supérieurs afin de trouver des solutions qui pourront être déployées rapidement et efficacement », conclut M. Cardinal.

À propos de l'APCHQ

Fondée en 1961, l'APCHQ est un organisme privé à but non lucratif qui a pour mission de faire valoir et développer le professionnalisme de ses 19 000 entreprises membres réunies au sein de 13 associations régionales. Grâce à son offre de services techniques, juridiques, en santé et sécurité du travail, de relations du travail et de formation ainsi qu'à ses interventions gouvernementales et publiques, l'APCHQ contribue à ce que ses membres puissent accroître leurs compétences et évoluer dans un environnement hautement compétitif. En outre, à l'occasion du renouvellement des conventions collectives de l'industrie de la construction, l'APCHQ a le mandat de négocier au nom de 15 500 employeurs du secteur résidentiel. Depuis 2018, l'APCHQ aide des milliers de consommateurs à trouver un entrepreneur qui convient à leurs besoins avec trouverunentrepreneur.com, le plus grand répertoire d'entrepreneurs en construction et en rénovation au Québec.

SOURCE Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ)

Renseignements: Émilie Hermitte, Conseillère en communications et en relations publiques, Cell. : 514 237-7096, [email protected]