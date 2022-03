L'APCHQ déploie son offre de service

MONTRÉAL, le 17 mars 2022 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de l'entrée en vigueur des nouvelles exigences visant à améliorer la qualité des travaux de construction et la sécurité du public, l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) annonce aujourd'hui le déploiement de son offre de formations reconnues comme condition de maintien de la qualification des répondantes et répondants de licence de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ).

« C'est avec beaucoup d'enthousiasme que l'APCHQ annonce que ce sont plus de 50 formations reconnues qui seront proposées aux entrepreneures et entrepreneurs du Québec dès le 1er avril 2022. Nos équipes sont d'ailleurs d'ores et déjà à l'œuvre pour les accompagner afin de faciliter la compréhension de la nouvelle réglementation et ainsi faire des choix éclairés selon leurs besoins et leurs attentes », souligne François Bernier, vice-président principal Affaires publiques à l'APCHQ.

Une offre variée adaptée à la réalité des entrepreneures et entrepreneurs

L'APCHQ, qui travaille depuis plus de 60 ans à faire grandir l'industrie québécoise de la construction et de la rénovation résidentielles, a instauré, depuis de nombreuses années, un programme de formation dans le but d'améliorer les compétences des entrepreneures et entrepreneurs tout au long de leur carrière. L'Association poursuit aujourd'hui ce but avec le lancement d'une gamme étendue de formations conformes aux nouvelles conditions de formation continue obligatoire.

Que ce soit en classe, en ligne ou en mode « e-learning », le contenu des activités de formation continue de l'APCHQ est intrinsèquement lié aux connaissances et aux compétences utiles à l'exploitation d'une entreprise en construction et à l'exercice des activités des entrepreneures et entrepreneurs. Pour plus de commodité, l'APCHQ propose un accompagnement et des forfaits clé en main pour suivre les formations à son rythme et selon ses besoins.

Des changements importants dans l'industrie de la construction

À la suite des recommandations de la RBQ, le gouvernement du Québec a apporté une modification au Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires qui s'appliquera à certains répondants de licence. Ainsi, à compter du 1er avril 2022, les entrepreneurs généraux et spécialisés concernés devront se conformer aux nouvelles conditions de formation continue obligatoire mises en place dans cette réglementation.

Cette nouvelle exigence vise essentiellement à améliorer la qualité des travaux de construction et la sécurité du public. Dès son entrée en vigueur, seuls les répondants en exécution de travaux de construction (ETC) devront suivre un total de 16 heures de formation reconnues par la RBQ pour conserver leur qualification. D'autres devront compléter 24 ou 32 heures de formation selon le nombre de sous-catégories détenues ou s'ils possèdent une licence dans plusieurs sous-catégories visées par le Règlement.

Un pas vers l'élargissement du régime de formation continue obligatoire

L'APCHQ considère que bien que l'entrée en vigueur de ces nouvelles exigences constitue une étape importante et nécessaire pour améliorer la qualité des travaux de construction et la sécurité du public, il n'en demeure pas moins que la prochaine étape pour le gouvernement serait d'instaurer un régime de formation continue obligatoire pour l'ensemble des entrepreneures et entrepreneurs et non seulement les généraux et les membres des corporations. De plus, l'Association recommande une formation initiale obligatoire avant l'obtention d'une licence.

« Il est certain que nous allons continuer de travailler avec le gouvernement et nos différents partenaires pour assurer la compétence de l'ensemble des entrepreneures et entrepreneurs du Québec », conclut François Bernier.

Faits saillants :

L'APCHQ offre plus de 50 formations continues reconnues, ce qui en fait l'organisme qui propose le plus de formations reconnues par la RBQ;

11 561 répondants faisant partie des entreprises membres de l'APCHQ doivent se conformer à la nouvelle réglementation;

L'APCHQ offre à ses membres un accompagnement adapté à leurs besoins et des forfaits clé en main;

1 er avril 2022, date à partir de laquelle les entrepreneurs généraux et spécialisés concernés devront se conformer aux nouvelles conditions de formation continue obligatoire;

Les répondants visés auront deux ans pour cumuler le nombre d'heures de formation exigé (du 1er avril 2022 au 31 mars 2024).

Pour consulter les informations de l'APCHQ concernant la formation continue obligatoire

À propos de l'APCHQ

Fondée en 1961, l'APCHQ est un organisme privé à but non lucratif qui a pour mission de faire valoir et développer le professionnalisme de ses 19 000 entreprises membres réunies au sein de 13 associations régionales. Grâce à son offre de services techniques, juridiques, en santé et sécurité du travail, de relations du travail et de formation ainsi qu'à ses interventions gouvernementales et publiques, l'APCHQ contribue à ce que ses membres puissent accroître leurs compétences et évoluer dans un environnement hautement compétitif. En outre, à l'occasion du renouvellement des conventions collectives de l'industrie de la construction, l'APCHQ a le mandat de négocier au nom de 15 500 employeurs du secteur résidentiel. Depuis 2018, l'APCHQ aide des milliers de consommateurs à trouver un entrepreneur qui convient à leurs besoins avec trouverunentrepreneur.com, le plus grand répertoire d'entrepreneurs en construction et en rénovation au Québec.

SOURCE Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ)

Renseignements: Émilie Hermitte, Conseillère en communications et en relations publiques, Cell. : 514 237-7096, [email protected]